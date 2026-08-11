Kina pekas ut som världens nya oljemakt – vinnare i krisen

Kina har fått ett allt större inflytande över den globala oljemarknaden.

Genom att snabbt kunna förändra både import, lagerhållning och inhemsk efterfrågan har landet under kriget med Iran bidragit till att hålla tillbaka oljepriserna.

Den utvecklingen har förstärkts av att Opecs inflytande samtidigt har försvagats.

Lyckades halvera importen

När Hormuzsundet stängdes till följd av kriget fastnade omkring 14 miljoner fat olja per dag i Persiska viken.

Saudiarabien och Abu Dhabi kunde delvis kompensera genom alternativa pipelines, medan USA och Japan släppte stora mängder olja från sina beredskapslager.

Men Kina stod för en ännu större anpassning. Mellan februari och juni halverade landet sin import av råolja, med omkring 5,5 miljoner fat per dag, skriver The Economist som kallar Kina för ”världens stora oljemakt”.

Det motsvarar mer än hälften av den globala efterfrågeminskningen under coronapandemin.

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