Många länder fick problem när oljepriset sköt i höjden och importen minskade under Iran-kriget. Men Kina hade förberett sig på scenariot noggrant.
Kina pekas ut som världens nya oljemakt – vinnare i krisen
Kina har fått ett allt större inflytande över den globala oljemarknaden.
Genom att snabbt kunna förändra både import, lagerhållning och inhemsk efterfrågan har landet under kriget med Iran bidragit till att hålla tillbaka oljepriserna.
Den utvecklingen har förstärkts av att Opecs inflytande samtidigt har försvagats.
Lyckades halvera importen
När Hormuzsundet stängdes till följd av kriget fastnade omkring 14 miljoner fat olja per dag i Persiska viken.
Saudiarabien och Abu Dhabi kunde delvis kompensera genom alternativa pipelines, medan USA och Japan släppte stora mängder olja från sina beredskapslager.
Men Kina stod för en ännu större anpassning. Mellan februari och juni halverade landet sin import av råolja, med omkring 5,5 miljoner fat per dag, skriver The Economist som kallar Kina för ”världens stora oljemakt”.
Det motsvarar mer än hälften av den globala efterfrågeminskningen under coronapandemin.
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Byggde upp stora reserver
Till skillnad från under pandemin beror minskningen inte på en kraftig ekonomisk nedgång.
Kina har i stället kunnat minska oljeanvändningen genom en kombination av stora lager, minskad export av raffinerade produkter och lägre inhemsk efterfrågan.
Kinas oljelager hade fyllts på kraftigt under det senaste året. När oljepriserna var pressade köpte landet omkring 200 miljoner fat och byggde upp reserverna till omkring en miljard fat.
Under kriget började Kina i stället tömma lagren. Fram till juli hade omkring 70 miljoner fat tagits ut, och inklusive andra lager kan uttaget ha uppgått till omkring 150 miljoner fat.
Samtidigt begränsade regeringen exporten av raffinerade oljeprodukter. Mellan februari och april minskade exporten med nästan hälften.
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Elbilar påverkar
Det gjorde det möjligt för kinesiska raffinaderier att använda mer av sin produktion på hemmamarknaden och därmed minska behovet av importerad råolja.
Den tredje faktorn är minskad inhemsk efterfrågan. I juni raffinerade kinesiska anläggningar 2,7 miljoner fat mindre råolja per dag än samma månad året före.
Bensinproduktionen minskade med 14 procent, medan diesel och flygbränsle föll med 21 procent.
Ökad användning av elbilar, kollektivtrafik och tåg har bidragit till utvecklingen. Under en nationell helg i maj ökade elbilsladdningen längs motorvägarna med nästan 55 procent jämfört med året före.
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