Frankrike inför avgift för Temu och Shein – EU kan följa efter

Frankrike blir först i Europa med att införa särskild lagstiftning mot så kallad ultrafast fashion.

Det franska parlamentet antog på måndagen en lag som innebär böter för företag som släpper stora mängder nya kläder till mycket låga priser under kort tid.

Åtgärden riktar sig främst mot kinesiska e-handelsaktörer som Shein och Temu.

Behöver betala avgift

Den nya lagen är en del av Frankrikes arbete för att minska textilindustrins miljöpåverkan och samtidigt stärka konkurrenskraften för landets traditionella klädhandel, som under senare år pressats av billiga importerade plagg.

Företag som klassas som ultrafast fashion kan enligt lagen få betala en avgift på upp till sex euro per plagg redan i år. Beloppet ska successivt höjas till tio euro per produkt senast 2030, skriver Wall Street Journal.

Lagstiftningen förbjuder också reklam och marknadsföring genom influerare för företag som omfattas av reglerna.

För att omfattas av lagen ska företagen bland annat lansera mycket stora mängder nya produkter under korta tidsperioder och sälja dem till priser som understiger kostnaden för att reparera plaggen.

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