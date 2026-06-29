Kläder kommer snart att bli dyrare i Frankrike, i alla fall de allra billigaste. Det är resultatet av en ny lag riktad mot bolag som Shein och Temu.
Frankrike inför avgift för Temu och Shein – EU kan följa efter
Frankrike blir först i Europa med att införa särskild lagstiftning mot så kallad ultrafast fashion.
Det franska parlamentet antog på måndagen en lag som innebär böter för företag som släpper stora mängder nya kläder till mycket låga priser under kort tid.
Åtgärden riktar sig främst mot kinesiska e-handelsaktörer som Shein och Temu.
Behöver betala avgift
Den nya lagen är en del av Frankrikes arbete för att minska textilindustrins miljöpåverkan och samtidigt stärka konkurrenskraften för landets traditionella klädhandel, som under senare år pressats av billiga importerade plagg.
Företag som klassas som ultrafast fashion kan enligt lagen få betala en avgift på upp till sex euro per plagg redan i år. Beloppet ska successivt höjas till tio euro per produkt senast 2030, skriver Wall Street Journal.
Lagstiftningen förbjuder också reklam och marknadsföring genom influerare för företag som omfattas av reglerna.
För att omfattas av lagen ska företagen bland annat lansera mycket stora mängder nya produkter under korta tidsperioder och sälja dem till priser som understiger kostnaden för att reparera plaggen.
Avvisar kritiken
Shein har avvisat beskrivningen av bolaget som en ultrafast fashion-aktör och framhåller att företaget producerar små inledande serier och endast ökar produktionen när efterfrågan är bekräftad.
Temu beskriver sig i sin tur som en marknadsplats som kopplar samman konsumenter direkt med tillverkare.
Den europeiska kommissionen har ställt sig bakom lagens miljömål men har samtidigt uttryckt tveksamhet kring hur ultrafast fashion ska definieras och hur reglerna ska tillämpas på digitala marknadsplatser.
Frankrikes beslut kommer samtidigt som flera europeiska länder vill skärpa reglerna för kinesiska e-handelsplattformar.
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Kan påverka hela EU
I Italien diskuteras lagförslag som bland annat innehåller miljömärkning av kläder, begränsningar av reklam och en avgift på lågvärdiga försändelser från länder utanför EU.
Tyskland, Frankrike och Nederländerna har dessutom gemensamt uppmanat EU-kommissionen att införa strängare gemensamma regler för ultrafast fashion inom hela unionen.
De franska reglerna kan därför bli vägledande för kommande lagstiftning på EU-nivå om medlemsländerna enas om gemensamma åtgärder mot den snabbt växande lågprishandeln.
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