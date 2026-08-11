Svensk ekonomi växer snabbare än väntat. Konjunkturinstitutet (KI) skruvar i sin augustiuppdatering upp tillväxtprognosen för i år till 2,4 procent. Det kan därför bli tal om räntehöjning till hösten.
Svensk ekonomi växer snabbare än väntat – kan ge räntehöjning
Det är upp från 2,2 procent i juniprognosen. För 2027 ligger bedömningen kvar på 2,8 procent.
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”Konjunkturåterhämtningen i svensk ekonomi har nu kommit långt och lågkonjunkturen ebbar ut under 2027”, skriver KI i rapporten.
Stark andrakvartalstillväxt
BNP steg oväntat starkt det andra kvartalet. Enligt SCB:s BNP-indikator ökade ekonomin med 1,4 procent säsongsrensat jämfört med första kvartalet.
KI reviderar dock ned uppgången till 1,1 procent. Institutet hänvisar till att indikatorn bygger på ett mer preliminärt underlag. Att helårsprognosen ändå lyfts förklaras främst av en upprevidering av exporten.
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Stämningsläget i näringslivet stärker bilden. KI:s konjunkturbarometer visar att både tillverkningsindustrin och handeln är mer optimistiska än normalt. Optimismen drivs av stigande orderingång respektive återvändande köplust hos hushållen.
Inflationen låg – men vänder upp
Trots den ljusare bilden ligger inflationen lågt. KPIF-inflationen blev preliminärt 0,7 procent i juli. För helåret 2026 räknar KI med 1,3 procent, vilket är under Riksbankens mål på 2 procent.
Institutet pekar på att tillfälliga skattesänkningar på mat, el och drivmedel samt sänkta priser på periodbiljetter i kollektivtrafiken tryckt ned inflationen.
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När dessa effekter och de volatila energipriserna räknas bort stiger den underliggande inflationen till över 2 procent nästa år, enligt KI.
Institutet upprepar därför sin junibedömning om Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter senare i år och ytterligare en gång 2027, till 2,75 procent 2028.
Arbetsmarknaden släpar efter
Vändningen på arbetsmarknaden dröjer. Arbetslösheten steg till 8,7 procent under andra kvartalet. Först 2028 väntas den nå ned till jämviktsnivån på drygt 7 procent.
Enligt KI är mönstret normalt, vändningen kommer först en bit in i återhämtningen. Det samlade budgetutrymmet för åren 2027–2030 beräknas till omkring 95 miljarder kronor.