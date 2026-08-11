Svensk ekonomi växer snabbare än väntat – kan ge räntehöjning

Det är upp från 2,2 procent i juniprognosen. För 2027 ligger bedömningen kvar på 2,8 procent.

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”Konjunkturåterhämtningen i svensk ekonomi har nu kommit långt och lågkonjunkturen ebbar ut under 2027”, skriver KI i rapporten.

Stark andrakvartalstillväxt

BNP steg oväntat starkt det andra kvartalet. Enligt SCB:s BNP-indikator ökade ekonomin med 1,4 procent säsongsrensat jämfört med första kvartalet.

KI reviderar dock ned uppgången till 1,1 procent. Institutet hänvisar till att indikatorn bygger på ett mer preliminärt underlag. Att helårsprognosen ändå lyfts förklaras främst av en upprevidering av exporten.

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Stämningsläget i näringslivet stärker bilden. KI:s konjunkturbarometer visar att både tillverkningsindustrin och handeln är mer optimistiska än normalt. Optimismen drivs av stigande orderingång respektive återvändande köplust hos hushållen.