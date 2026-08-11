Var sjunde elbil i Europa köps från Kina – ökar snabbt

Försäljningen av elbilar från kinesiska tillverkare har ökat kraftigt i Europa under 2026.

Under årets fem första månader stod kinesiska bilmärken för 14,2 procent av försäljningen av batteridrivna elbilar i Västeuropa, enligt Schmidt Automotive Research.

Det motsvarar omkring 171 800 sålda fordon och innebär att marknadsandelen har ökat med nästan fem procentenheter jämfört med samma period förra året.

Flera tillverkare går framåt

Därmed kommer ungefär var sjunde såld batteridriven elbil i regionen från ett kinesiskt bilmärke, skriver The Guardian.

Tillverkare som BYD, Chery, SAIC och Xpeng har under de senaste åren ökat sin närvaro på den europeiska marknaden.

Samtidigt har den kinesiska bilindustrin byggt upp en allt större exportkapacitet, vilket har ökat pressen på europeiska tillverkare.

Utvecklingen sker trots EU tullar på kinesisktillverkade elbilar. Utöver den ordinarie importtullen på 10 procent tas särskilda tullar på upp till 35,3 procent ut beroende på tillverkare.

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