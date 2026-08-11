Nästan 15 procent. Så mycket ökade elbilsförsäljningen av kinesiska modeller i Europa under början av året. Trenden ser också ut att fortsätta.
Var sjunde elbil i Europa köps från Kina – ökar snabbt
Försäljningen av elbilar från kinesiska tillverkare har ökat kraftigt i Europa under 2026.
Under årets fem första månader stod kinesiska bilmärken för 14,2 procent av försäljningen av batteridrivna elbilar i Västeuropa, enligt Schmidt Automotive Research.
Det motsvarar omkring 171 800 sålda fordon och innebär att marknadsandelen har ökat med nästan fem procentenheter jämfört med samma period förra året.
Flera tillverkare går framåt
Därmed kommer ungefär var sjunde såld batteridriven elbil i regionen från ett kinesiskt bilmärke, skriver The Guardian.
Tillverkare som BYD, Chery, SAIC och Xpeng har under de senaste åren ökat sin närvaro på den europeiska marknaden.
Samtidigt har den kinesiska bilindustrin byggt upp en allt större exportkapacitet, vilket har ökat pressen på europeiska tillverkare.
Utvecklingen sker trots EU tullar på kinesisktillverkade elbilar. Utöver den ordinarie importtullen på 10 procent tas särskilda tullar på upp till 35,3 procent ut beroende på tillverkare.
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Subventioner underlättar köp
Storbritannien har blivit den största europeiska marknaden för kinesiska elbilsmärken.
Landet har inte infört motsvarande extratullar och stod för omkring en fjärdedel av försäljningen på de 18 största västeuropeiska marknaderna.
Italien stod samtidigt för omkring en femtedel av de kinesiska elbilsförsäljningarna under perioden. En viktig förklaring är statliga subventioner som gjorde vissa kinesiska modeller mycket billiga.
Leapmotors T03 kunde under en period säljas för omkring 5 000 euro efter subventioner.
Kinesiska tillverkare har hittills i år introducerat fler än 120 olika modeller på den europeiska marknaden, jämfört med omkring 100 modeller från europeiska tillverkare.
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Vill utveckla laddhybrider
Samtidigt kan tillväxten för rena elbilar vara på väg att bromsa in. Kinesiska tillverkare riktar nu större uppmärksamhet mot laddhybrider, som kombinerar en förbränningsmotor med ett mindre batteri.
Dessa omfattas ännu inte av EU:s särskilda tullar.
EU överväger dock att utvidga tullarna till laddhybrider. Volkswagen har samtidigt varnat för att europeiska tillverkare har svårt att konkurrera med kinesiska laddhybrider.
Försäljningen av Tesla återhämtade sig också under perioden och ökade med 60 procent jämfört med året före. Ökningen drevs bland annat av efterfrågan på billigare versioner av Model 3 och Model Y.
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