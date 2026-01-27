Förtroendet för den amerikanska dollarn som världens främsta reservvaluta utmanas alltmer av Donald Trumps oförutsägbara politik och hot om tullkrig.
Världen förbereder sig på en framtid utan dollarn
Samtidigt som centralbanker runt om i världen hamstrar guld i rekordtakt, bygger framför allt BRICS-länderna upp parallella betalningssystem för att minska sitt dollarberoendet.
Dollarns försvagning under Trumps andra mandatperiod är inte enbart en följd av konjunktur och ränteskillnader.
Enligt den tidigare IMF-chefsekonomen Olivier Blanchard handlar det om något mer grundläggande. Växande osäkerhet kring Federal Reserves oberoende och USA:s roll i det globala handelssystemet, skriver EFN Finansmagasinet.
”En verklig brytpunkt skulle kunna vara allvarliga tvivel kring USA:s finanspolitiska hållbarhet eller någon tydligt fientlig åtgärd riktad mot utländska dollarinnehavare,” säger Blanchard till EFN.
”Tågkrasch i slow-motion”: Sista dagarna för dollarn?
Samtidigt som tunga experter varnar för en total kollaps menar andra att ryktena om dollarns död är överdrivna.
Flukt till guld som säker hamn
Oron kring dollarn syns tydligt på guldmarknaden.
Priset på guld nådde rekordnivåer i början av 2026 och passerade 4 600 dollar per uns, drivet av historiskt hög efterfrågan från både stater och privatpersoner.
Länder som Tyskland och Italien utforskar möjligheten att repatriera sitt guld från USA.
Centralbanker diversifierar sina reserver, likviditetskällor och faktureringsvalutor för att skydda sig mot dollarns sårbarhet.
Utöver guld har även bitcoin blivit ett alternativ, med fler företag som köper kryptovalutan som en strategisk reservtillgång.
Trump-administrationen tillkännagav själv etableringen av en strategisk bitcoin-reserv i mars 2025.
BRICS bygger parallella betalningssystem
BRICS-länderna går längre än guldköp i sina försök att minska dollarberoendet.
I november förra året blev Standard Bank, Afrikas största bank, den första på kontinenten att kopplas direkt till Kinas Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), rapporterar Al Jazeera.
Det innebär att afrikanska företag nu kan handla direkt med Kina i renminbi utan att använda dollarn som mellanhand.
”För varje gång du gör en transaktion i dollar finns det en dold kostnad som går tillbaka till USA,” förklarar Sanusha Naidu, utrikespolitisk analytiker vid Institute for Global Dialogue i Sydafrika, till Al Jazeera.
Liknande utveckling i Sydamerika
Brasilien har också integrerat sig i CIPS och handlar i allt högre grad med Kina i real och yuan. Medan Indien och Förenade Arabemiraten använder rupier och dirham i sin bilaterala handel.
Kina och Ryssland har kraftigt ökat användningen av lokala valutor i sin handel, delvis för att kringgå västerländska sanktioner.
Enligt The International Institute for Strategic Studies har CIPS nått transaktionsvärden på omkring 45 biljoner yuan (6 500 miljarder dollar) sedan början av 2025.
Brasiliens digitala betalningssystem Pix, drivet av landets centralbank, är enormt populärt med 93 procent av brasilianarna som rapporterar att de använder det.
BRICS-gruppen utvecklar också ett eget digitalt betalningssystem, Bridge, som förväntas presenteras under årets BRICS-toppmöte i Indien.
Samtidigt experimenterar centralbanker och ekonomiska block med digitala valutor, inklusive Project m-Bridge mellan Kina, Hongkong, Saudiarabien, Thailand och Förenade Arabemiraten.
Sanktioner driver utvecklingen
Den långsiktiga investeringen i icke-dollardenominerade nätverk och kommunikationssystem förstärks av deras roll som kanaler för att kringgå sanktioner.
Ryssland och Iran, som båda nu är utestängda från SWIFT, har stärkt inhemska alternativ, System for Transfer of Financial Messages i Ryssland och ACUMER i Iran.
Det uppskattas att 60–70 procent av Rysslands utrikeshandelsavtal fungerar i en finansiell arkitektur som både är ny och utanför västerländskt inflytande, enligt IISS.
Dollarn dominerar fortfarande
Trots dessa utvecklingar är få analytiker övertygade om att dollarn står inför ett omedelbart fall. Dollarn står fortfarande för 56 procent av globala valutareserver och är involverad i 89 procent av alla valutatransaktioner.
Dollardenominerade verktyg som SWIFT och Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) är fortfarande markant större än alternativen.
CIPS senaste dagliga transaktionsvärde är 678,2 miljarder yuan (97,4 miljarder dollar) är en bråkdel av de 1 900 miljarder dollar som avvecklas varje arbetsdag på CHIPS.
Fed är den enda centralbank som kan tillhandahålla tillräcklig likviditet för att stödja hela det finansiella systemet. Vilket visades under covid-19-pandemin 2020–23 och finanskrisen 2008, då 470 miljarder respektive 580 miljarder dollar drogs på swaplicenserna.
Gradvis förskjutning väntas
Olivier Blanchard tror på en gradvis förändring snarare än ett abrupt slut.
”Det är mer sannolikt med en gradvis förändring,” säger han till EFN.
I praktiken innebär det en successiv diversifiering i valutareserver, handelsvalutor och finansiella flöden.
En kritisk faktor för dollarns framtid är förväntningarna kring Federal Reserves swaplicenser.
”Om det sprids en uppfattning om att tillgången till Feds swaplicenser är politiskt villkorade så kan det spela en viktig roll,” säger Blanchard till EFN.
EU kan bli ett alternativ
För att Europa ska kunna utgöra ett verkligt alternativ krävs enligt Blanchard en gemensam EU-statsobligation.
”Samtal med handlare tyder på att en homogen marknad på omkring 5 000 miljarder euro kan räcka för att konkurrera med USA,” säger han.
Det avgörande är inte bara volymen utan att utgivningen blir permanent, betonar Blanchard.
Trumps senaste utmaning mot Federal Reserve, genom att inleda en brottsutredning mot Fed-ordföranden Jerome Powell, har skärpt farhågorna om centralbankens oberoende.
När en ny Fed-ordförande förväntas nomineras i januari och mellanvalsval hålls i november, förväntas oron kring dollarn växa ytterligare under 2026.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
