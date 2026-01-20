Dollarn faller när marknaden säljer av USA

Den svenska kronan fortsätter att stärkas tydligt mot den amerikanska dollarn.

Under tisdagen handlas dollarn kring 9,13 kronor, den lägsta nivån på cirka fyra år.

Jämfört med för ett år sedan innebär det en nedgång på närmare 18 procent för den amerikanska valutan mot kronan, skriver Placera.

Trumps uttalande utlöste fallet

Utvecklingen sker i ett läge där globala marknader minskar sin exponering mot USA. Amerikanska räntor stiger, statsobligationer säljs av och terminerna pekar mot en svag öppning på USA-börserna.

Försvagningen av dollarn kopplas till ökad geopolitisk oro efter nya utspel från USA:s president Donald Trump, bland annat kring Grönland.

Liknande rörelser har setts vid tidigare politiska utspel.

Dollarns svaghet plus och minus för svenskar

En starkare krona ger ökad köpkraft för svenska hushåll men kan samtidigt pressa exportbolagens konkurrenskraft.

Den dämpande effekten på importpriserna kan också påverka inflationen och därmed Riksbankens penningpolitik.

Prognoser pekar mot fortsatt kronförstärkning på ett års sikt, även om kortsiktiga motrörelser inte utesluts.