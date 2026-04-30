Skogen pressas: Torr marknad för Sveriges gröna guld

Den som vandrar längs en stig i någon av Sveriges oräkneliga skogar tänker troligen inte på det. Men den stora industrin som har sin hemvist i skogen är djupt känslig för konjunkturen. När världen slungats mellan pandemin och flera stora krig medför det utmaningar för Sveriges gröna guld.

Både massa- och virkespriset påverkas av omvärldsläget och efterfrågan på pappersprodukter med. Det är en konsument- och byggkänslig industri.

”Det kan inte bli så mycket värre lönsamhetsmässigt. Vid någon tidpunkt är man i botten och då stängs kapacitet ner. Jag tror att vi är precis där just nu”, säger SCA:s vd Ulf Larsson i en intervju med Handelsbankens tidning EFN. Han är där för att prata om aktiens tuffa resa och den svaga marknaden som pressar bolaget.

Skogen – en utmanad guldgruva

Årets första kvartalsrapport adderar till en längre tid av besvikelser för SCA:s aktieägare. Aktien har backat över 17 procent på ett år. Det svaga första kvartalet förklaras såhär:

”SCAs resultat i det första kvartalet minskade i förhållande till motsvarande kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Resultatutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år förklarades främst av lägre försäljningspriser, negativa valutaeffekter och högre råvarukostnader”, skriver bolaget i kvartalsrapporten.

Det är inte bara dåliga nyheter för skogsindustrin. Skogen är en av Sveriges största industrier som sysselsätter över 100 000 personer, ofta i svensk glesbygd. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10-12 procent, enligt Skogsindustrierna.

Men pressen kommer inte bara från konjunkturen. I Sverige rasar även debatten om hur skogen ska brukas – där miljöorganisationer ställer industrins avkastning mot naturvärden som biologisk mångfald och hållbarhet bortom det ekonomiska.