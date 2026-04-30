30 apr.
2026

Realtid
JUST NU:

Realtid.se
Börs & finans

Ny topp för oljepriset – passerar krisgräns från 2022

Oljepriset rusar igen och utmanar krisgränsen från 2022. (Kollage: Pexels)
Edvard Lundkvist

Oljepriset steg tydligt i pris på onsdagen efter fortsatta blockader i Hormuzsundet och avvaktan på nya förhandlingar mellan USA och Iran.

Priset på råolja fortsätter öka under natten efter onsdagens rejäla kliv uppåt, rapporterar TT.

Under natten har brent fortsatt på höga nivåer, även om onsdagens uppgång mattats av något. Terminspriset för juni ligger nu på över 120 dollar per fat. Amerikanska WTI, som generellt legat något lägre än brent, har nu passerat 110 dollar per fat för samma månad, enligt CNBC.

Prisnivåerna är nu bland de högsta på flera år. 2022 kostade Nordsjöoljan omkring 120 dollar senast. Juniterminerna, som fortsätter stiga på morgonen, är alltså de högsta sedan 2008.

Oljepriset nära Ukraina-toppen

När kriget i Mellanöstern kryper allt längre bort från en rimlig lösning rör sig oljepriset obevekligt uppåt igen efter en tids lättnad. Nu pratar USA om nya militära åtgärder mot Iran.

Blockaden av Hormuz leder till kraftiga svängningar i oljepriset. (Graf: TradingEconomics)

Samtidigt lämnar Förenade Arabemiraten OPEC+, vilket skapar långsiktig osäkerhet. Med krympande lager och ökad amerikansk militär närvaro varnar IEA för historiens största energikris. Marknaden ser nu en betydande uppsida vid ytterligare eskalering i regionen, rapporterar Oilprice.com.

Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Makro

