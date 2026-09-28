Aktiemarknaden i Indonesien har backat kraftigt i år. Nu vidtar man åtgärder genom att sänka minimipriset på aktier väsentligt.
Nu kostar aktier på världens sämsta börs mindre än ett öre
Penny stocks brukar de allra billigaste aktierna på börsen kallas. Men i Indonesien går det nu att handla för ännu lägre summor.
Landet sänker nämligen den lägsta tillåtna aktiekursen på landets börs från 50 rupier till 1 rupie.
Förändringen innebär att aktier i ett stort antal bolag nu kan handlas för mindre än ett svenskt öre.
Kraftigt börsfall
Åtgärden är en del av Jakarta-börsens försök att öka likviditeten och förbättra prisbildningen på marknaden, skriver Financial Times.
Bakgrunden är ett kraftigt börsfall och en växande oro för att Indonesien ska nedgraderas av indexleverantören MSCI.
Det indonesiska huvudindexet har fallit med mer än en fjärdedel sedan årsskiftet och är därmed världens sämst utvecklade större aktiemarknad i år.
Redan före förändringen handlades 291 aktier i Indonesien för mindre än en amerikansk cent, näst flest i världen efter USA.
Fallet tog fart efter att MSCI i januari varnade för en möjlig nedgradering av Indonesien. Indexleverantören pekade bland annat på bristande transparens kring ägarstrukturer och oro för manipulation av aktiekurser.
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Techbolagets aktie har rasat
Även osäkerhet kring president Prabowo Subiantos ekonomiska och finanspolitiska politik har pressat investerarnas förtroende.
MSCI väntas fatta ett slutligt beslut om Indonesiens status i november. Inför beskedet försöker regeringen och börsen genomföra en rad reformer för att stärka kapitalmarknaden och minska risken för ytterligare kapitalutflöden.
En av de mest uppmärksammade aktierna är teknik- och transportbolaget GoTo. Aktien föll 14 procent på måndagen till 43 rupier, vilket motsvarade den tidigare gränsen för hur mycket en aktie fick falla under en handelsdag.
Aktien hade legat fast vid 50 rupier i flera månader.
GoTo noterades på börsen 2022 till 338 rupier per aktie och hade då ett börsvärde på omkring 28 miljarder dollar.
Sedan dess har aktien fallit kraftigt, bland annat till följd av hård konkurrens inom bolagets kärnverksamhet inom taxitjänster och matleveranser.
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Kan öka volatiliteten
MSCI har under året tagit bort GoTo från sina index och även plockat bort flera andra indonesiska bolag med koppling till landets rikaste affärsmän.
Bedömare räknar med att den nya prisgränsen kan ge vissa pressade aktier större möjlighet att handlas till nivåer som bättre speglar deras ekonomiska förutsättningar.
Samtidigt kan volatiliteten öka. För de flesta mycket små och illikvida bolag väntas effekten på internationella investerares intresse vara begränsad.
Indonesiska myndigheter hoppas ändå att reformerna ska bidra till att återställa förtroendet för landets aktiemarknad och undvika en nedgradering till gränsmarknad (frontier market).
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