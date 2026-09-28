Nu kostar aktier på världens sämsta börs mindre än ett öre

Penny stocks brukar de allra billigaste aktierna på börsen kallas. Men i Indonesien går det nu att handla för ännu lägre summor.

Landet sänker nämligen den lägsta tillåtna aktiekursen på landets börs från 50 rupier till 1 rupie.

Förändringen innebär att aktier i ett stort antal bolag nu kan handlas för mindre än ett svenskt öre.

Kraftigt börsfall

Åtgärden är en del av Jakarta-börsens försök att öka likviditeten och förbättra prisbildningen på marknaden, skriver Financial Times.

Bakgrunden är ett kraftigt börsfall och en växande oro för att Indonesien ska nedgraderas av indexleverantören MSCI.

Det indonesiska huvudindexet har fallit med mer än en fjärdedel sedan årsskiftet och är därmed världens sämst utvecklade större aktiemarknad i år.

Redan före förändringen handlades 291 aktier i Indonesien för mindre än en amerikansk cent, näst flest i världen efter USA.

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Fallet tog fart efter att MSCI i januari varnade för en möjlig nedgradering av Indonesien. Indexleverantören pekade bland annat på bristande transparens kring ägarstrukturer och oro för manipulation av aktiekurser.

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