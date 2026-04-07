Warren Buffett om sin efterträdare: "Det är pinsamt"

Investeringsveteranen Warren Buffett lämnade vd-posten på Berkshire Hathaway vid årsskiftet 2026.

Nu lyfter han fram Greg Abel som en central faktor för bolagets fortsatta framgång.

Det har till och med fått 95-årige Buffett att antyda att han borde ha klivit av tidigare.

”Greg är så bra”

Buffett, som byggt upp ett av världens mest framgångsrika investmentbolag, var vd i över ett halvt sekel och hans avgång omgärdades därmed av en hel del gissningar och spekulationer om framtiden.

Men enligt Buffett har Abel redan visat prov på ett mer operativt och effektivt ledarskap.

”Greg är så bra. Det var lite pinsamt hur bra han är, för han har täckt mer mark på en dag än jag skulle ha gjort på en vecka, även när jag var som bäst, än mindre i mitt nuvarande tillstånd”, säger Buffett till CNBC.