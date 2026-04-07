Greg Abel är ny vd för Berkshire Hathaway och har en betydligt större arbetskapacitet än Warren Buffett – åtminstone enligt investeringslegendaren själv.
Warren Buffett om sin efterträdare: "Det är pinsamt"
Investeringsveteranen Warren Buffett lämnade vd-posten på Berkshire Hathaway vid årsskiftet 2026.
Nu lyfter han fram Greg Abel som en central faktor för bolagets fortsatta framgång.
Det har till och med fått 95-årige Buffett att antyda att han borde ha klivit av tidigare.
”Greg är så bra”
Buffett, som byggt upp ett av världens mest framgångsrika investmentbolag, var vd i över ett halvt sekel och hans avgång omgärdades därmed av en hel del gissningar och spekulationer om framtiden.
Men enligt Buffett har Abel redan visat prov på ett mer operativt och effektivt ledarskap.
”Greg är så bra. Det var lite pinsamt hur bra han är, för han har täckt mer mark på en dag än jag skulle ha gjort på en vecka, även när jag var som bäst, än mindre i mitt nuvarande tillstånd”, säger Buffett till CNBC.
Ser en ljus framtid
Ledarskiftet markerar slutet på en era, men också början på en ny fas för Berkshire Hathaway. Buffett kvarstår som styrelseordförande och betonar att bolaget står väl rustat för framtiden.
Han bedömer att koncernen har goda möjligheter att fortsätta växa under lång tid framöver.
”Jag tror att det har en större chans att finnas här om 100 år än något annat företag jag kan tänka mig”, sa Buffett i samma intervju.
Tufft läge just nu”
Budskapet kommer i ett läge där marknaderna präglas av osäkerhet och teknologiska skiften, inte minst kopplade till artificiell intelligens.
Han har också sagt att han inte vill investera alltför mycket just nu på grund av en osäker marknad. Istället håller han i pengarna, trots att det inte är någon effektiv investeringsstrategi.
Men det står ändå klart att Buffett håller fast vid sin grundläggande filosofi: att bygga värde över tid genom stabila verksamheter och skickligt ledarskap.
