Flera incidenter har skakat om DeFI-sektorn. Det får man nu betala dyrt för, och framtiden är oklar.
Investerare flyr den hajpade marknaden efter hackerattacker
Kryptosektorns decentraliserade finansmarknad, DeFi, har varit ett hajpat i perioder och pekats ut som en möjlig framtidsmarknad.
Men nu pressas sektorn av ett växande förtroendetapp efter en rad uppmärksammade hackerattacker.
Under de senaste veckorna har investerare dragit tillbaka motsvarande omkring 14 miljarder dollar från sektorn, enligt data från analysbolag.
Attack kopplas till Nordkorea
Utflödena följer två större incidenter där angripare utnyttjat svagheter i sammankopplade protokoll.
Bland de drabbade finns Aave, en av de största utlåningsplattformarna inom DeFi, som utsattes för en attack kopplad till aktörer med band till Nordkorea, skriver Financial Times.
Även handelsplattformen Drift har nyligen drabbats av ett omfattande intrång.
DeFi bygger på automatiserade kontrakt i blockkedjor, där traditionella mellanhänder som banker ersätts av kod.
Riskerna syns tydligare
Modellen har länge marknadsförts som mer transparent och effektiv, men de senaste händelserna har blottlagt strukturella risker.
När system kopplas samman kan en svag punkt snabbt få konsekvenser för hela ekosystemet.
Attacken mot Aave illustrerar sårbarheten. Hackare använde tillgångar från en annan plattform som säkerhet för lån, vilket skapade betydande kreditförluster och risk för spridningseffekter, menar experter.
Behövde stötta systemet
Situationen stabiliserades först efter att ledande aktörer inom kryptobranschen gick in och stöttade systemet för att undvika en bredare kris.
Insatsen väcker samtidigt frågor om hur decentraliserad sektorn i praktiken är.
Kritiker menar att ingripandet liknar traditionella räddningsaktioner, där ett fåtal inflytelserika aktörer agerar för att skydda systemet och sina egna positioner.
Marknadens reaktion har varit tydlig. Värdet på flera ledande DeFi-tokens har fallit kraftigt, och sektorns totala storlek har krympt till nivåer nära de lägsta på ett år.
Ses inte längre som säkrare
Utvecklingen undergräver också argumentet att decentraliserade lösningar erbjuder ett säkrare alternativ till det traditionella finansiella systemet.
Samtidigt fortsätter vissa delar av marknaden att växa, särskilt nischade plattformar inom handel och prediktionsmarknader.
Men även där ökar granskningen från myndigheter, inte minst i USA, där lagstiftare driver på för tydligare reglering av kryptomarknaden.
