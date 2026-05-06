Investerare flyr den hajpade marknaden efter hackerattacker

Kryptosektorns decentraliserade finansmarknad, DeFi, har varit ett hajpat i perioder och pekats ut som en möjlig framtidsmarknad.

Men nu pressas sektorn av ett växande förtroendetapp efter en rad uppmärksammade hackerattacker.

Under de senaste veckorna har investerare dragit tillbaka motsvarande omkring 14 miljarder dollar från sektorn, enligt data från analysbolag.

Attack kopplas till Nordkorea

Utflödena följer två större incidenter där angripare utnyttjat svagheter i sammankopplade protokoll.

Bland de drabbade finns Aave, en av de största utlåningsplattformarna inom DeFi, som utsattes för en attack kopplad till aktörer med band till Nordkorea, skriver Financial Times.

Även handelsplattformen Drift har nyligen drabbats av ett omfattande intrång.

DeFi bygger på automatiserade kontrakt i blockkedjor, där traditionella mellanhänder som banker ersätts av kod.