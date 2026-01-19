19 jan. 2026

Tokyo-börsen faller efter Grönlandsutspel

Nikkei 225 backar. Arkivbild.
Nikkei 225 backar. Foto: Shuji Kajiyama/AP/TT
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

I helgen uppgav USA:s president Donald Trump att landet planerar att införa strafftullar mot en rad europeiska länder – inklusive Sverige – till dess att USA fått köpa Grönland.

Ned i Tokyo och Hongkong, upp i Seoul.

Börserna i Asien går åt olika håll efter helgens tullutspel mot Europa från den amerikanska regeringen.

Europeiska tullhot – nedgång i Tokyo

När handeln på Tokyo-börsen öppnade på måndagen efter helguppehållet backade både Nikkei 225 och bredare Topix. Den förstnämnda var vid lunchtid nere med 0,9 procent medan Topix backade med knappt 0,5 procent.

Även Hang Seng i Hongkong faller och var vid samma tidpunkt nere med 1,0 procent.

Shenzhen- och Shanghai-börserna i Kina pendlar kring nollan. Den förstnämnda är på oförändrad nivå medan Shanghai ökar med 0,1 procent.

Kospi i Seoul stiger däremot, och är uppe med 1,1 procent.

Donald Trumptokyobörsen
Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

