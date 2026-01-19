I helgen uppgav USA:s president Donald Trump att landet planerar att införa strafftullar mot en rad europeiska länder – inklusive Sverige – till dess att USA fått köpa Grönland.
Tokyo-börsen faller efter Grönlandsutspel
Mest läst i kategorin
Börsfall väntas efter tullhot – så ska du tänka
Att därmed sitta hyfsat still i båten, som de flesta privatekonomer brukar råda, gäller även nu. Sannolika kursfall väntar när börserna öppnar på måndag efter USA:s nya tullhot mot Europa. Men det kan bli kortvarigt. Det talar erfarenheten för, efter ett år med Donald Trumps ständiga hot, enligt bedömare. Att därmed sitta hyfsat still i …
Jag börjar året med ett brutet nyårslöfte och skyller det på Trump
Mitt nyårslöfte 2026 skulle bli det lättaste på år och dar. Glöm träning, kost och skärmtid. Den här gången handlade det om USA. KRÖNIKA När jag inventerade vad jag skrivit om under 2025 fick jag nästan lite ont i magen. USA, USA och ännu mer USA. Man kunde nästan tro att jag är utrikeskorrespondent baserat …
Ekonomer om tullhotet: Håll huvudet kallt
Per Altenberg säger att det är första gången som Trump inför tullar mot enskilda EU-länder. Donald Trump hotar med att införa tullar mot Sverige och flera andra EU-länder som svar på stödet till Danmark i Grönlandsfrågan. Kommerskollegiums chefsekonom Per Altenberg tror att den amerikanske presidentens senaste utspel kommer att leda till stark solidaritet från andra …
Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA
”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt skriver på X att Donald Trumps tullutspel är ett ”kristallklart” brott mot EU och USA. ”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Tullarna ska ligga på 10 …
Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade
Medan Donald Trump pressar sina allierade hårdare riskerar han att förlora ett av USA:s mest lukrativa exportområden. Europeiska försvarsbolag skördar framgångar när länder världen över söker alternativ till amerikansk försvarsindustri. Försvarsaktier har fortsatt sin starka utveckling in i 2026. Men det är inte längre bara kriget i Ukraina som driver kurserna. En oväntad effekt av …
Ned i Tokyo och Hongkong, upp i Seoul.
Börserna i Asien går åt olika håll efter helgens tullutspel mot Europa från den amerikanska regeringen.
I helgen uppgav USA:s president Donald Trump att landet planerar att införa strafftullar mot en rad europeiska länder – inklusive Sverige – till dess att USA fått köpa Grönland.
Europeiska tullhot – nedgång i Tokyo
När handeln på Tokyo-börsen öppnade på måndagen efter helguppehållet backade både Nikkei 225 och bredare Topix. Den förstnämnda var vid lunchtid nere med 0,9 procent medan Topix backade med knappt 0,5 procent.
Även Hang Seng i Hongkong faller och var vid samma tidpunkt nere med 1,0 procent.
Shenzhen- och Shanghai-börserna i Kina pendlar kring nollan. Den förstnämnda är på oförändrad nivå medan Shanghai ökar med 0,1 procent.
Kospi i Seoul stiger däremot, och är uppe med 1,1 procent.
Läs även:
Jag börjar året med ett brutet nyårslöfte och skyller det på Trump. Realtid
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.