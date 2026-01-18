Att därmed sitta hyfsat still i båten, som de flesta privatekonomer brukar råda, gäller även nu.
Börsfall väntas efter tullhot – så ska du tänka
Sannolika kursfall väntar när börserna öppnar på måndag efter USA:s nya tullhot mot Europa.
Men det kan bli kortvarigt. Det talar erfarenheten för, efter ett år med Donald Trumps ständiga hot, enligt bedömare.
Att därmed sitta hyfsat still i båten, som de flesta privatekonomer brukar råda, gäller även nu.
Då tror jag att det är den vinnande strategin för de flesta, säger banken SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Både han och Swedbanks chefsekonom Mattias Persson tror att aktiebörserna kommer att falla.
Det här är inte positivt för risktagande. Det är svårt att se att börserna kommer att öppna positivt på det här, säger Persson.
Kraftig eskalering
Men, lite is i magen är nog på sin plats.
Han har haft en tendens att ändra sig och dessutom så är den här frågan uppe i (USA:s) högsta domstolen, huruvida man kan använda de här tullarna, fortsätter Persson.
Erfarenheten hittills av alla Trumps ekonomiska chocker mot omvärlden, är att börserna efter kursfallen snart är på nya rekordnivåer.
Marknaden har haft en förmåga att skaka av sig. Men det här tycker jag är en kraftig eskalering, mot allierade. Mycket kommer att avgöras av hur EU agerar, säger Persson.
Det som hänt efter varje Trumputspel, oavsett om det är en vecka eller en månad senare så kommer en del lättnader och positiva nyheter. Och det är då de här börsrekorden kommer, säger Américo Fernández.
Jon Arnell, investeringschef på Von Euler & Partners, fyller i:
Ja, det är det mönstret som vi har sett. Jag tror att marknaden kommer spela det på det sättet också den här gången.
Men ekonomerna befarar att osäkerheten kan sätta sig på den svenska ekonomin och den återhämtning som är på gång.
Kan öppna för räntesänkning
Hushållen får en allt starkare position och köpkraft i Sverige. Det kan omkullkastas nu, säger Persson och fortsätter:
Då är det kanske så att räntan ska ner ytterligare, fortsätter Persson.
SEB-ekonomen Fernández resonerar på liknande sätt.
Det största hotet mot ekonomin är om den här osäkerheten återspeglas på hushållen som därmed inte vågar konsumera.
Försiktiga hushåll kan också spilla över i ett bredare perspektiv.
Det börjar på börsen och syns sen i sparbeteendet. Därefter syns det i konsumtionen och tillväxten men också på bostadsmarknaden, säger Fernández.
Då kan inflationen pressas ner ytterligare.
Plötsligt här i februari vid nästa räntebesked kanske det öppnar dörren för ytterligare en räntesänkning, säger SEB-ekonomen.