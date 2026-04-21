21 apr.
2026

Högsta domstolen friar Bonnesen

Tesla planerar expansion – av restauranger

Elon Musk vill expandera sin restaurangkedja Tesla Diner. (Foto: Jae C. Hong / Markus Schreiber /AP/TT
Johan Colliander

Elbilstillverkaren Tesla satsar på att växa sin restaurangverksamhet. Vd Elon Musk har bekräftat att fler så kallade Tesla Diners är på väg, sedan konceptet testats i West Hollywood sedan förra sommaren.

Det var i juli 2025 som Tesla öppnade sin första restaurang, Tesla Diner & Drive-in, i Hollywood.

Konceptet kombinerar laddstation för elbilar med en klassisk amerikansk diner komplett med hamburgare, varmkorv och två stora filmskärmar, skrev Ny Teknik.

Anläggningen erbjuder även Tesla-merchandise och en Optimus-robot.

Har lockat kunder

West Hollywood-restaurangen på Santa Monica Boulevard har visat sig bli en publikmagnet. Anläggningen rymmer över 250 sittplatser, ett tak med utsikt över staden och hela 80 V4 Supercharger-laddplatser, enligt Tesla den största urbana laddstationen i världen.

Trots att menyn kortades ned till följd av den höga efterfrågan ska restaurangen ha sålt omkring 50 000 hamburgare under tredje kvartalet förra året.

Ska expandera

Nu vill man ta konceptet vidare.

På X skrev Musk nyligen ”More Tesla Diners coming” i samband med att han delade ett klipp från restaurangen, enligt Benzinga. Tidigare i april svarade han ”Sure” på ett inlägg som föreslog en diner i Palo Alto, något som återupplivade ett utspel från oktober 2025, då Musk sade att det ”förmodligen är vettigt” att öppna diners nära bolagets fabrik i Austin och ingenjörskontoret i Palo Alto.

Redan vid öppningen i fjol signalerade Musk större ambitioner.

”Om vår retro-futuristiska diner faller väl ut, vilket jag tror att den kommer att göra, kommer Tesla att etablera dessa i större städer runt om i världen, liksom vid Supercharger-platser på långdistansrutter”, skrev han på X.

Kärnverksamheten går trögt

Restaurangsatsningen sker samtidigt som Tesla befinner sig i motvind på kärnverksamheten.

Aktien har tappat runt 23 procent sedan årsskiftet och leveranserna under första kvartalet landade på 358 023 fordon, under analytikerkonsensus på 372 160.

Tunga analytiker på JP Morgan och HSBC varnar för ytterligare kraftiga kursfall.

Huruvida diners kan vända stämningen kring bolaget återstår att se. Tesla rapporterar om sitt första kvartal den 22 april.

