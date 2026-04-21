Tesla planerar expansion – av restauranger

Det var i juli 2025 som Tesla öppnade sin första restaurang, Tesla Diner & Drive-in, i Hollywood.

Missa inte: Bankens iskalla dom: Tesla färdas rakt mot isberget. Realtid

Konceptet kombinerar laddstation för elbilar med en klassisk amerikansk diner komplett med hamburgare, varmkorv och två stora filmskärmar, skrev Ny Teknik.

Anläggningen erbjuder även Tesla-merchandise och en Optimus-robot.

Har lockat kunder

West Hollywood-restaurangen på Santa Monica Boulevard har visat sig bli en publikmagnet. Anläggningen rymmer över 250 sittplatser, ett tak med utsikt över staden och hela 80 V4 Supercharger-laddplatser, enligt Tesla den största urbana laddstationen i världen.

Läs även: Fords vd sågar Teslas utbud – nu är siktet inställt på Kina. Dagens PS

Trots att menyn kortades ned till följd av den höga efterfrågan ska restaurangen ha sålt omkring 50 000 hamburgare under tredje kvartalet förra året.