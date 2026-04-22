Miljardinvestering – nya guldprojekt tar form i Lappland

Det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle, som äger Kittilä-gruvan, har genomfört en stor affär i norra Norden. Genom att förvärva rättigheterna till flera strategiska guldfyndigheter i mellersta delen av finska Lappland för 2,3 miljarder euro, motsvarande cirka 26,5 miljarder kronor, tar bolaget ett fast grepp om Europas guldproduktion, rapporterar Metaller och gruvor.

Investeringen sker i en tid då guldpriset och intresset för stabila europeiska råvarukällor är rekordhögt. För Agnico Eagle handlar det om att säkra långsiktig malmtillgång.

Fokus på Ikkari

Hjärtat i affären är fyndigheten Ikkari, belägen mellan Sodankylä och Kittilä. Ikkari beskrivs som det mest lovande guldfyndet i Finland på decennier. Området anses ligga närmast en operativ gruvstart och ses som den naturliga efterföljaren till befintlig produktion.

Genom förvärvet skapar bolaget en strategisk brygga mellan sina nuvarande tillgångar och framtidens behov. Det handlar om att säkerställa att maskinerna inte stannar den dag dagens fyndigheter börjar sina.

Finland ledande inom europeiskt guld

Agnico Eagle driver redan Kittilägruvan, som är Europas största guldgruva. Förra året värderades guldet i Kittilä till över 100 miljarder kronor. Gruvan sträcker sig nästan en kilometer under jord och är en central pelare i Finlands årliga produktion på cirka 10 ton guld.

Finland lockar med tydliga regelverk och etablerad kompetens, vilket gör miljardinvesteringar av denna skala möjliga.

Samtidigt väntar utmaningar. Expansionen i norr innebär ökade diskussioner om miljöpåverkan och rennäringens intressen, konflikter som bolaget måste hantera i takt med att planerna för Ikkari konkretiseras.