Han helgarderar om boräntan

Risken har ökat för högre inflation och räntor. Men Riksbanken lämnar ändå räntan oförändrad, spår SBAB, med tillägget att det är extremt osäkert.

”Ränteutvecklingen kan bli en helt annan än den vi nu ser framför oss”, säger chefsekonom Robert Boije.

Det är främst osäkerheten kring kriget i Mellanöstern och dess påverkan på oljepriset som styr de ekonomiska utsikterna just nu.

”Vi väljer dock att vara optimistiska om en de-eskalering av konflikten och ligger kvar med vår bedömning om oförändrad styrränta under året”, säger Boije på statliga banken SBAB.

Även om det blir så kan bolåneräntorna röra sig både upp och ner, beroende på hur marknadsräntorna utvecklas.

Banken spår att bostadspriserna stiger med drygt 4 procent under 2026, lite lägre än tidigare bedömning.