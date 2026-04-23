Justin Sun, en av de största investerarna i Trumpfamiljens kryptoprojekt World Liberty Financial, stämmer bolaget i federal domstol. Han hävdar att hans tokens till ett värde av över en miljard dollar har frysts, att hans rösträtt tagits ifrån honom och att bolaget hotar att radera hans tillgångar helt. World Liberty kallar stämningen ”grundlös”.
Kryptomiljardär stämmer Trumps kryptobolag för utpressning
Justin Sun, grundare av blockkedjeprojektet TRON och en av kryptovärldens mest kända och kontroversiella profiler, investerade initialt 45 miljoner dollar i World Liberty Financial.
Han köpte dessutom Trump-memecoins för 100 miljoner dollar i juli 2025. Vid en tidpunkt var hans WLFI-tokens värda över en miljard dollar.
Nu är de värda en bråkdel. Sedan september har priset på en enskild WLFI-token fallit från 31 cent till under 8 cent enligt Dagens PS.
”De hotar att förstöra mina tillgångar”
I stämningsansökan, som lämnades in till en federal domstol i San Francisco i tisdags, hävdar Sun att World Liberty ägnar sig åt ett ”illegalt upplägg” för att beslagta hans tokens.
Han menar att bolaget utan motivering har fryst alla hans tokens, berövat honom rösträtt i styrelsefrågor och hotat att permanent ”bränna” dem, det vill säga radera dem digitalt.
”De har olagligen fryst alla mina tokens, tagit ifrån mig min rösträtt och hotar nu att permanent förstöra mina tokens genom att ’bränna’ dem, allt utan någon rimlig motivering”, skrev Sun i ett inlägg på sociala medier.
Sun anklagar personer i bolagsledningen, däribland medgrundaren Chase Herro, för att använda Trumps varumärke som hävstång för bedrägeri. Han menar att löften om att tokeninnehavare skulle kunna handla med sina tokens i framtiden var ”falska och vilseledande”.
Trumpfamiljen slår tillbaka
Zach Witkoff, medgrundare av World Liberty och son till president Trumps Mellanöstern-sändebud Steve Witkoff, avfärdar stämningen som ”ett desperat försök att avleda uppmärksamheten från Suns eget beteende”.
World Liberty hävdar att Sun ägnat sig åt ”oegentligheter som tvingade bolaget att agera för att skydda sig självt och sina användare”.
Eric Trump kommenterade mer färgstarkt: ”Det enda som är mer löjligt än den här stämningen är att spendera 6 miljoner dollar på en banan tejpad på en vägg.”
Referensen syftar på att Sun 2024 köpte, och sedan åt, ett konstverk av Maurizio Cattelan bestående av just det.
Lånar mot egna tokens
Stämningen är den senaste i en rad kontroverser kring Trumpfamiljens kryptoengagemang. Investerare har reagerat på att World Liberty lånar mot värdet av sina egna tokens, en konstruktion som påminner om den som fällde kryptobörsen FTX.
Samtidigt har Trump Media & Technology, bolaget bakom plattformen Truth Social, bytt vd efter att aktien fallit med nästan två tredjedelar på ett år.
Devin Nunes, tidigare kongressledamot, har ersatts av Kevin McGurn, med bakgrund från Hulu, Vevo och T-Mobile.
Den amerikanska finansmyndigheten SEC har lagt ner sin utredning av Sun. Han hade anklagats för att ha betalat influencers för att marknadsföra hans bolag utan att redovisa betalningarna.
Senator Elizabeth Warren har ifrågasatt om nedläggningen är kopplad till Suns investeringar i Trumps kryptoprojekt.
Presidenten som kryptoentreprenör
Trump tjänar enorma summor på krypto. I maj förra året arrangerade han en exklusiv middag för de 220 största ägarna av hans memecoin.
Sun toppade gästlistan med tokens värda närmare 18 miljoner dollar. Den 25 april i år planerar Trump ett nytt kryptoevent på Mar-a-Lago, denna gång för de 297 största tokenägarna.
Gränsen mellan presidentrollen och privatekonomin blir allt svårare att urskilja.
Förra gången var Sun hedersgäst. Nu stämmer han sin värd.