Kryptomiljardär stämmer Trumps kryptobolag för utpressning

Justin Sun, grundare av blockkedjeprojektet TRON och en av kryptovärldens mest kända och kontroversiella profiler, investerade initialt 45 miljoner dollar i World Liberty Financial.

Han köpte dessutom Trump-memecoins för 100 miljoner dollar i juli 2025. Vid en tidpunkt var hans WLFI-tokens värda över en miljard dollar.

Nu är de värda en bråkdel. Sedan september har priset på en enskild WLFI-token fallit från 31 cent till under 8 cent enligt Dagens PS.

”De hotar att förstöra mina tillgångar”

I stämningsansökan, som lämnades in till en federal domstol i San Francisco i tisdags, hävdar Sun att World Liberty ägnar sig åt ett ”illegalt upplägg” för att beslagta hans tokens.

Han menar att bolaget utan motivering har fryst alla hans tokens, berövat honom rösträtt i styrelsefrågor och hotat att permanent ”bränna” dem, det vill säga radera dem digitalt.

”De har olagligen fryst alla mina tokens, tagit ifrån mig min rösträtt och hotar nu att permanent förstöra mina tokens genom att ’bränna’ dem, allt utan någon rimlig motivering”, skrev Sun i ett inlägg på sociala medier.

Sun anklagar personer i bolagsledningen, däribland medgrundaren Chase Herro, för att använda Trumps varumärke som hävstång för bedrägeri. Han menar att löften om att tokeninnehavare skulle kunna handla med sina tokens i framtiden var ”falska och vilseledande”.