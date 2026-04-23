USA:s skuldberg oroar – IMF varnar för systemkris

USA:s statsskuld uppgår i dag till 39 biljoner dollar, med ett årligt budgetunderskott på 2 biljoner dollar och räntekostnader som ensamma uppgår till 1 biljon dollar per år.

Enligt IMF, som utfärdade en rapport förra veckan, är konsekvenserna redan märkbara på obligationsmarknaderna.

Missa inte: USA krossas under skuldberget – då vill Trump ta bort inkomstskatt. Realtid

I en analys varnar fonden för att den ökade utbudet av amerikanska statsobligationer nu pressar undan den så kallade säkerhetspremien som statsobligationer traditionellt åtnjutit gentemot andra värdepapper, vilket driver upp lånekostnaderna globalt, skriver Fortune.

”Ökningen av utbudet av amerikanska statsobligationer komprimerar den säkerhetspremie som amerikanska obligationer traditionellt har haft, en erosion som driver upp lånekostnaderna globalt”, skriver IMF i rapporten.

Skakat förtroende

Tecken på försvagat förtroende syns tydligt. Investerare har i stället sökt sig till obligationer utgivna av multilaterala institutioner som Världsbanken och Europeiska investeringsbanken.

En auktion på 4 miljarder dollar i EIB-obligationer med tre års löptid drog nyligen in order på 33 miljarder dollar, till en ränta som låg bara 0,04 procentenheter över jämförbara amerikanska statsobligationer, enligt uppgifter från Financial Times.

Läs även: IMF: USA:s skuldberg globalt hot – AI räddningen? Dagens PS

IMF noterar också att den internationella bekvämlighetspremien för stasobligationer, deras säkerhets- och likviditetsfördel, faktiskt nyligen vänt negativ.

Hedgefonder äger nu en rekordnivå om 8 procent av amerikanska statsobligationer, vilket enligt Apollo-ekonomen Torsten Slok skapar en systemrisk: om dessa belånade positioner skulle tvingas avvecklas kan det sända chockvågor genom globala räntemarknader.