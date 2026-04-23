Den amerikanska statsskulden är på väg att bli ett globalt finansiellt problem. Både Internationella valutafonden (IMF) och ledande ekonomer slår nu larm om att USA:s urholkade statsfinanser riskerar att skaka om hela världsekonomin.
USA:s skuldberg oroar – IMF varnar för systemkris
USA:s statsskuld uppgår i dag till 39 biljoner dollar, med ett årligt budgetunderskott på 2 biljoner dollar och räntekostnader som ensamma uppgår till 1 biljon dollar per år.
Enligt IMF, som utfärdade en rapport förra veckan, är konsekvenserna redan märkbara på obligationsmarknaderna.
I en analys varnar fonden för att den ökade utbudet av amerikanska statsobligationer nu pressar undan den så kallade säkerhetspremien som statsobligationer traditionellt åtnjutit gentemot andra värdepapper, vilket driver upp lånekostnaderna globalt, skriver Fortune.
”Ökningen av utbudet av amerikanska statsobligationer komprimerar den säkerhetspremie som amerikanska obligationer traditionellt har haft, en erosion som driver upp lånekostnaderna globalt”, skriver IMF i rapporten.
Skakat förtroende
Tecken på försvagat förtroende syns tydligt. Investerare har i stället sökt sig till obligationer utgivna av multilaterala institutioner som Världsbanken och Europeiska investeringsbanken.
En auktion på 4 miljarder dollar i EIB-obligationer med tre års löptid drog nyligen in order på 33 miljarder dollar, till en ränta som låg bara 0,04 procentenheter över jämförbara amerikanska statsobligationer, enligt uppgifter från Financial Times.
IMF noterar också att den internationella bekvämlighetspremien för stasobligationer, deras säkerhets- och likviditetsfördel, faktiskt nyligen vänt negativ.
Hedgefonder äger nu en rekordnivå om 8 procent av amerikanska statsobligationer, vilket enligt Apollo-ekonomen Torsten Slok skapar en systemrisk: om dessa belånade positioner skulle tvingas avvecklas kan det sända chockvågor genom globala räntemarknader.
Strukturellt problem
Samtidigt pekar ekonomerna Steve Hanke vid Johns Hopkins University och David Walker, tidigare kontrollant för den amerikanska staten, i en analys publicerad av Fortune på att problemet är politiskt strukturellt.
President Donald Trump la nyligen fram sin budgetförslag för 2027, med kraftiga höjningar av försvarsutgifterna och nedskärningar inom diskretionära utgifter. Trots dessa nedskärningar beräknas underskotten fortsätta växa och statsskulden som andel av BNP klättra till fredstidsrekord.
Enligt Congressional Budget Office väntas USA:s statsskuld överstiga 100 procent av BNP i dag och toppa 150 procent år 2055, driven av växande utgifter för Social Security och Medicare.
Hanke och Walker menar att räntekostnaderna är den snabbast växande utgiftsposten i federal budget, och den enda för vilken skattebetalarna inte får någonting tillbaka.
IMF uppmanar nu Washington att agera på både intäkts- och utgiftssidan, inklusive för de stora välfärdsprogrammen.
”Fönstret för en ordnad finanspolitisk anpassning håller på att stängas”, skriver IMF.
