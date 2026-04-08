De varnar för Tesla-krasch – men det här lyfter aktien

Teslas aktie har haft en turbulent period. Elbilstillverkaren har tappat runt 23 procent sedan årsskiftet och befinner sig på sin sjunde raka förlustvecka, enligt Investors Business Daily.

Men på onsdagsmorgonen steg aktien drygt 4 procent i förhandeln, drivet av en kombination av den amerikanska marknadens generella uppgång och att bolaget släppte en ny version av sin självkörande mjukvara.

Bättre mjukvara fick kursen att hoppa till

Det var version 14.3 av sitt FSD-system (Full Self-Driving) som nu rullats ut. Uppdateringen innehåller bland annat 20 procent snabbare reaktionstider, förbättrad kameraövervakning och uppgraderingar av det neurala nätverkets träningsfas.

Konkret ska bilen bli bättre på att upptäcka små djur, ovanliga fordon som skolbussar och utryckningsfordon samt navigera komplexa korsningar.

Vd Elon Musk har tidigare beskrivit 14.3-uppdateringen som en av bolagets mest betydande och sagt att den ska få bilen att ”kännas medveten”.

FSD finns i dag tillgängligt i sju länder, däribland USA, Kanada och Kina. Tesla väntar sig ett första europeiskt godkännande från nederländska myndigheter redan denna vecka och har påbörjat testverksamhet i Förenade Arabemiraten-