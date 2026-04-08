Teslas aktie steg över 4 procent i förhandeln efter att bolaget släppte en uppmärksammad uppdatering av sin självkörande mjukvara. Samtidigt varnar tunga analytiker för att aktien kan falla kraftigt från dagens nivåer.
De varnar för Tesla-krasch – men det här lyfter aktien
Teslas aktie har haft en turbulent period. Elbilstillverkaren har tappat runt 23 procent sedan årsskiftet och befinner sig på sin sjunde raka förlustvecka, enligt Investors Business Daily.
Men på onsdagsmorgonen steg aktien drygt 4 procent i förhandeln, drivet av en kombination av den amerikanska marknadens generella uppgång och att bolaget släppte en ny version av sin självkörande mjukvara.
Bättre mjukvara fick kursen att hoppa till
Det var version 14.3 av sitt FSD-system (Full Self-Driving) som nu rullats ut. Uppdateringen innehåller bland annat 20 procent snabbare reaktionstider, förbättrad kameraövervakning och uppgraderingar av det neurala nätverkets träningsfas.
Konkret ska bilen bli bättre på att upptäcka små djur, ovanliga fordon som skolbussar och utryckningsfordon samt navigera komplexa korsningar.
Vd Elon Musk har tidigare beskrivit 14.3-uppdateringen som en av bolagets mest betydande och sagt att den ska få bilen att ”kännas medveten”.
FSD finns i dag tillgängligt i sju länder, däribland USA, Kanada och Kina. Tesla väntar sig ett första europeiskt godkännande från nederländska myndigheter redan denna vecka och har påbörjat testverksamhet i Förenade Arabemiraten-
Svaga finanser oroar analytiker
Trots mjukvaruframstegen är de finansiella utsikterna dystra. Teslas leveranser under första kvartalet landade på 358 023 fordon, under analytikerkonsensus på 372 160m och bolagets fabriker producerade över 50 000 fler bilar än vad som såldes, enligt Bloomberg.
Den överproduktionen innebär en beräknad rörelsekapitalbelastning på omkring 1,7 miljarder dollar enbart i färdigvarulager.
Än mer slående är att analytikernas konsensusprognoser för Teslas fria kassaflöde 2026 har svängt från en topp på 38,8 miljarder dollar i februari 2022 till dagens förväntning om negativa 5,1 miljarder dollar.
Det är en förskjutning på nästan 44 miljarder dollar – ungefär lika mycket som bolaget hade i kassan vid utgången av fjärde kvartalet 2025.
Aktien kan falla med 60 procent
JP Morgan-analytikern Ryan Brinkman varnar i en färsk analys att aktien kan falla med uppemot 60 procent.
Med ett P/E-tal på över 300 menar han att aktiens nuvarande nivå förutsätter dramatiskt bättre resultat efter decennieskiftet, och uppmanar investerare att närma sig den förväntningen med försiktighet givet ”exekveringsrisk och pengars tidsvärde”, enligt Futurism.
Även HSBC:s analytiker Mike Tyndall har rekommenderat att minska Tesla-innehavet, med en liknande prognos om kraftiga kursfall.
Framtidslöften mot verkligheten
Trots varningarna finns det röster som ser ljust på Teslas framtid.
Konsultfirman McKinsey bedömer att robotaxitjänster i stor skala kan bli verklighet runt 2030, och ARK Invests Cathie Wood, som under veckan köpte Tesla-aktier för första gången sedan juli förra året, anser att över 90 procent av bolagets värde kan ligga i robotaxiverksamheten vid decenniets slut, enligt The Motley Fool.
Men som Bloomberg-kolumnisten Liam Denning påpekar har många av Teslas storslagna löften, från en miljon robotaxibilar till miljardtals Optimus-robotar, ännu inte materialiserats.
Och bolagets grundverksamhet, att sälja elbilar, fortsätter att tappa mark mot kinesiska konkurrenter. T
esla har inte lanserat en helt ny modell på sex år, bortsett från Cybertruck, och bolaget förlitar sig nästan uteslutande på Model 3 och Model Y.
Tesla rapporterar sitt första kvartal den 22 april.