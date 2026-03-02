Dollarn har stärkts kraftigt i kölvattnet av den militära konflikten mellan USA och Iran, då investerare söker sig till den amerikanska valutan som en säker hamn mitt i en bred riskflykt på finansmarknaderna.
Dollarn rusar när bomberna faller
DXY-indexet, som mäter dollarns värde mot en korg av valutor, steg till en femveckorshögsta på 98,387 under den asiatiska handeln på måndagen.
Bloombergs Dollar Spot Index steg samtidigt 0,5 procent. Uppgången kom efter att USA och Israel under helgen inledde en omfattande bombkampanj mot Iran, där bland annat den iranske ledaren ayatolla Ali Khamenei uppges ha dödats.
Delvis vändning av sjunkande trend
Dollarn styrkan innebär en delvis vändning av den svaghet den amerikanska valutan har visat under de senaste månaderna, driven av president Donald Trumps oförutsägbara handelspolitik och förväntningar om räntesänkningar i USA.
Konflikten i Mellanöstern, som fått oljepriset att rusa efter att trafiken genom Hormuzsundet störts, har återupprättat dollarns roll som trygg tillflykt.
”Geopolitisk oro har återställt den amerikanska dollarn till trygg hamnstatus”, konstaterade Ray Attrill, chef för valutastrategi på National Australia Bank, i en kommentar till Financial Review.
Den australiska dollarn, som ofta ses som en riskbarometer bland G10-valutorna, föll med upp till en procent till 70,48 amerikanska cent.
Kan vara tillfälligt
Enligt Matthew Ryan, strateg på Ebury, var den breda riskflykten att vänta, men den omedelbara reaktionen kan bli relativt begränsad givet att en viss riskpremie redan var inprisad och att attackerna skedde när marknaderna var stängda.
”Trots det kommer riskaverta handelsrörelser sannolikt att dominera för tillfället”, säger han enligt Wall Street Journal.
Stor oro på marknaderna
Dollarens uppgång sker parallellt med en bred marknadsstress.
Aktieindex i Asien föll 1,6 procent, medan terminer för europeiska aktier sjönk 2,3 procent, enligt Bloomberg.
Oljepriset steg omkring 8 procent till över 78 dollar per fat, och guld handlades upp 2 procent till cirka 5 380 dollar per uns.
Strategerna på Barclays varnade investerare för att köpa i dippen alltför snabbt. Ajay Rajadhyaksha, bolagets globala forskningschef, menade att risken finns att denna episod blir mer utdragen än tidigare geopolitiska kriser.
”Risk/reward-kvoten ser inte tillräckligt attraktiv ut just nu”, kommenterade han enligt Bloomberg.
Kan driva på inflation
Dollarens styrka kan dock kompliceras framöver.
Stigande oljepriser riskerar att driva på inflationen, vilket skulle minska utrymmet för de räntesänkningar som marknaden har räknat med.
Bloomberg Economics bedömer att en fullständig stängning av Hormuzsundet skulle kunna pressa oljepriset till 108 dollar per fat.
En femtedel av världens oljeflöden passerar genom sundet, vilket gör det till en av energimarknadens mest kritiska flaskhalsar.