Dollarn rusar när bomberna faller

DXY-indexet, som mäter dollarns värde mot en korg av valutor, steg till en femveckorshögsta på 98,387 under den asiatiska handeln på måndagen.

Bloombergs Dollar Spot Index steg samtidigt 0,5 procent. Uppgången kom efter att USA och Israel under helgen inledde en omfattande bombkampanj mot Iran, där bland annat den iranske ledaren ayatolla Ali Khamenei uppges ha dödats.

Delvis vändning av sjunkande trend

Dollarn styrkan innebär en delvis vändning av den svaghet den amerikanska valutan har visat under de senaste månaderna, driven av president Donald Trumps oförutsägbara handelspolitik och förväntningar om räntesänkningar i USA.

Konflikten i Mellanöstern, som fått oljepriset att rusa efter att trafiken genom Hormuzsundet störts, har återupprättat dollarns roll som trygg tillflykt.

”Geopolitisk oro har återställt den amerikanska dollarn till trygg hamnstatus”, konstaterade Ray Attrill, chef för valutastrategi på National Australia Bank, i en kommentar till Financial Review.

Den australiska dollarn, som ofta ses som en riskbarometer bland G10-valutorna, föll med upp till en procent till 70,48 amerikanska cent.