Kina har järngrepp om metallerna – men det kan ändras

Priserna på neodym och praseodym (NdPr), två sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för tillverkningen av permanentmagneter i elfordon och försvarsutrustning har stigit kraftigt.

De har passerat den prisnivå som det amerikanska försvarsministeriet garanterat den inhemska gruvproducenten MP Materials.

NdPr-oxid handlas nu kring 850 000 yuan per ton, motsvarande 123 dollar per kilo, att jämföra med 63 dollar per kilo i juli 2025 då MP Materials offentliggjorde sitt avtal med Pentagon.

Behöver inte subventioneras

Priserna har sedan dess nästan fördubblats, skriver Reuters.

Det innebär att den amerikanska staten inte behöver subventionera MP Materials produktion så länge priset håller sig över avtalets tröskel på 110 dollar per kilo.

Uppgången drivs av stark efterfrågan på magneter i kombination med medveten utbudshantering i Kina, enligt Neha Mukherjee, forskningschef för sällsynta jordartsmetaller vid konsultbolaget Benchmark Mineral Intelligence.

Hon varnar dock för att de höga priserna sannolikt är tillfälliga och att en nedåtkorrigering kan väntas redan i slutet av mars.