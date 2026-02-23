Priserna på sällsynta jordartsmetaller har nästan fördubblats sedan i juli och passerat den prisnivå som Pentagon garanterat gruvbolaget MP Materials. Men västs beroende av kinesisk prissättning består.
Kina har järngrepp om metallerna – men det kan ändras
Priserna på neodym och praseodym (NdPr), två sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för tillverkningen av permanentmagneter i elfordon och försvarsutrustning har stigit kraftigt.
De har passerat den prisnivå som det amerikanska försvarsministeriet garanterat den inhemska gruvproducenten MP Materials.
NdPr-oxid handlas nu kring 850 000 yuan per ton, motsvarande 123 dollar per kilo, att jämföra med 63 dollar per kilo i juli 2025 då MP Materials offentliggjorde sitt avtal med Pentagon.
Behöver inte subventioneras
Priserna har sedan dess nästan fördubblats, skriver Reuters.
Det innebär att den amerikanska staten inte behöver subventionera MP Materials produktion så länge priset håller sig över avtalets tröskel på 110 dollar per kilo.
Uppgången drivs av stark efterfrågan på magneter i kombination med medveten utbudshantering i Kina, enligt Neha Mukherjee, forskningschef för sällsynta jordartsmetaller vid konsultbolaget Benchmark Mineral Intelligence.
Hon varnar dock för att de höga priserna sannolikt är tillfälliga och att en nedåtkorrigering kan väntas redan i slutet av mars.
Kinesisk dominans och exportrestriktioner
Kina dominerar den globala värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller och svarar för omkring 70 procent av gruvproduktionen, 90 procent av raffinering och 93 procent av magnettillverkningen.
Under hösten 2025 skärpte Peking sina exportkontroller ytterligare genom att för första gången tillämpa en utländsk direkt-produktregel, som kräver att utländska företag ansöker om kinesiskt tillstånd för att exportera magneter som innehåller även minimala mängder kinesiska sällsynta jordartsmetaller.
Restriktionerna innebär att företag kopplade till utländska försvarsmakter i princip nekas exportlicenser, och att alla förfrågningar om militär användning automatiskt avslås.
Det påverkar tillverkningen av kritiska vapensystem som F-35, ubåtar av Virginia- och Columbia-klass samt Tomahawk-missiler, enligt CSIS.
Väst behöver egen prissättning
En central utmaning är att det kinesiska priset fortfarande utgör referenspunkt för västerländska affärer, inklusive MP Materials avtal med Pentagon.
Det referenspriset sätts av kinesiska prisrapporteringsbyråer som Asian Metal och Shanghai Metal Market, vilka verkar inom ramen för Pekings prislagstiftning från 1998.
Enligt en rapport från en amerikansk kongresskommitté gör lagen det i praktiken olagligt att publicera priser som avviker från den kinesiska regeringens önskemål, skriver Reuters.
Kan bli fritt som litium
Det finns dock tidiga tecken på förändring. Benchmark Mineral Intelligence har börjat samla in priser för sällsynta jordartsmetaller som handlas utanför Kina, medan CME Group och Intercontinental Exchange utreder möjligheterna att lansera terminskontrakt för sällsynta jordartsmetaller.
En möjlig förebild är litiummarknaden, där CME:s terminshandel vuxit kraftigt och minskat det västerländska beroendet av kinesisk prissättning. CME:s litiumvolymer ökade med 37 procent under 2025.
Tills väst bygger upp både egen produktion och ett eget marknadsekosystem förblir amerikanska staten och skattebetalarna beroende av var det kinesiska NdPr-priset landar.