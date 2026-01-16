Ukraina kan bli "light-medlem" i EU – förslaget sågas

EU-medlemskap för Ukraina har länge varit en känslig och omdebatterad fråga.

Nu jobbar EU-kommissionen med en idé som skulle ge Ukraina ett sorts ”EU light”-medlemskap i ett första skede.

Men upplägget väcker växande oro i flera europeiska huvudstäder, skriver Financial Times.

Skulle få mer tillgång senare

Förslaget innebär i praktiken ett tvåstegssystem där Ukraina skulle bli medlem i EU utan att initialt få fulla rättigheter.

Landet skulle enligt diskussionerna få begränsat inflytande i beslutsfattandet, exempelvis utan ordinarie rösträtt vid toppmöten och ministerråd.

Successivt skulle man dock få tillgång till delar av den inre marknaden, jordbruksstöd och EU:s utvecklingsfonder efter att vissa reformmål uppnåtts.