Ukraina kan bli "light-medlem" i EU – förslaget sågas

Ursula von der Leyen och Volodymyr Zelenskyj har träffats ett antal gånger, men det är svårt att säga när Ukraina kan ta steget in i EU. (Foto: Suzanne Plunkett/AP/TT).
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Ukraina vill till EU, men når inte upp till kraven ännu. Förslaget om att ge landet ett ”light-medlemskap” går inte hem i flera länder.

EU-medlemskap för Ukraina har länge varit en känslig och omdebatterad fråga.

Nu jobbar EU-kommissionen med en idé som skulle ge Ukraina ett sorts ”EU light”-medlemskap i ett första skede.

Men upplägget väcker växande oro i flera europeiska huvudstäder, skriver Financial Times.

Skulle få mer tillgång senare

Förslaget innebär i praktiken ett tvåstegssystem där Ukraina skulle bli medlem i EU utan att initialt få fulla rättigheter.

Landet skulle enligt diskussionerna få begränsat inflytande i beslutsfattandet, exempelvis utan ordinarie rösträtt vid toppmöten och ministerråd.

Successivt skulle man dock få tillgång till delar av den inre marknaden, jordbruksstöd och EU:s utvecklingsfonder efter att vissa reformmål uppnåtts.

Ser det som centralt

Bakgrunden är att Ukraina, som blev kandidatland kort efter Rysslands fullskaliga invasion 2022, betraktar EU-medlemskap som centralt för landets framtid.

Samtidigt bedömer många inom EU att det kan ta upp till ett decennium innan landet fullt ut uppfyller alla krav enligt dagens regelverk.

Ett snabbare inträde ses därför som politiskt avgörande för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, särskilt om ett fredsavtal skulle innebära svåra eftergifter.

Gillar inte idén

I flera medlemsländer finns dock en tydlig skepsis.

Kritiker befarar att ett ”medlemskap light” riskerar att urholka unionens grundprinciper, skapa ett permanent A- och B-lag inom EU och försvaga incitamenten för reformer.

Det finns också oro för att andra kandidatländer, som Montenegro och Albanien, ska uppleva processen som orättvis efter åratal av anpassning till EU:s regelverk.

Ungern står i vägen

Frågan kompliceras ytterligare av interna blockeringar.

Ungern har hittills bromsat Ukrainas formella förhandlingar genom att stoppa beslut, även om bedömningen i Bryssel är att trycket kan öka om USA blir part i ett fredsavtal.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har samtidigt kopplat Ukrainas EU-väg till både säkerhet och långsiktig ekonomisk stabilitet.

