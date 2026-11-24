Det Stockholmsnoterade fintech- och investmentbolaget Keo Capital, tidigare Maha Capital, offentliggjorde på måndagskvällen en reservrapport för det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta. Rapporten är framtagen av den amerikanska reservrevisorn DeGolyer and MacNaughton.

Enligt rapporten uppgår de bevisade och sannolika reserverna (2P) i PetroUrdanetas fält till 170 miljoner fat olja och kondensat. De bevisade reserverna (1P) uppskattas till 101 miljoner fat.

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Nettonuvärdet efter skatt, diskonterat med tio procent, beräknas till 1 020 miljoner dollar för hela PetroUrdaneta. Keo Capital äger 40 procent, och bolagets andel motsvarar därmed 408 miljoner dollar. Räknar man även in så kallade betingade resurser stiger värdet på andelen till 632 miljoner dollar, enligt pressmeddelandet.

Villkoren saknas

Värderingen bygger på skatte- och royaltynivåer som Keo Energy har lämnat till reservrevisorn. De har ännu inte formaliserats eller publicerats av de venezuelanska myndigheterna.

Keo Energy räknar med att villkoren ska gälla retroaktivt från den 28 juli 2026 och bedömer att de med rimlig säkerhet kommer att formaliseras. Men varken tidpunkten eller det slutliga innehållet är säkert. DeGolyer and MacNaughton har inte självständigt prövat villkorens rättsliga verkan.

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Om de slutliga villkoren skiljer sig från antagandena kan både volymerna och värderingen behöva göras om, skriver bolaget.

”Den oberoende rapporten bekräftar styrkan och värdet i den underliggande oljan och kondensatet i PetroUrdanetas fält”, kommenterar Davide Tomassoni, vd för Keo Energy, i pressmeddelandet.