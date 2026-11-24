Keo Capital har fått sin första oberoende reservrapport för oljefälten i Venezuela. Värderingen landar på drygt en miljard dollar, men den bygger på skattevillkor som Venezuela ännu inte har fastställt.
Svenskt bolags oljefält i Venezuela värderas till en miljard dollar
Det Stockholmsnoterade fintech- och investmentbolaget Keo Capital, tidigare Maha Capital, offentliggjorde på måndagskvällen en reservrapport för det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta. Rapporten är framtagen av den amerikanska reservrevisorn DeGolyer and MacNaughton.
Enligt rapporten uppgår de bevisade och sannolika reserverna (2P) i PetroUrdanetas fält till 170 miljoner fat olja och kondensat. De bevisade reserverna (1P) uppskattas till 101 miljoner fat.
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Nettonuvärdet efter skatt, diskonterat med tio procent, beräknas till 1 020 miljoner dollar för hela PetroUrdaneta. Keo Capital äger 40 procent, och bolagets andel motsvarar därmed 408 miljoner dollar. Räknar man även in så kallade betingade resurser stiger värdet på andelen till 632 miljoner dollar, enligt pressmeddelandet.
Villkoren saknas
Värderingen bygger på skatte- och royaltynivåer som Keo Energy har lämnat till reservrevisorn. De har ännu inte formaliserats eller publicerats av de venezuelanska myndigheterna.
Keo Energy räknar med att villkoren ska gälla retroaktivt från den 28 juli 2026 och bedömer att de med rimlig säkerhet kommer att formaliseras. Men varken tidpunkten eller det slutliga innehållet är säkert. DeGolyer and MacNaughton har inte självständigt prövat villkorens rättsliga verkan.
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Om de slutliga villkoren skiljer sig från antagandena kan både volymerna och värderingen behöva göras om, skriver bolaget.
”Den oberoende rapporten bekräftar styrkan och värdet i den underliggande oljan och kondensatet i PetroUrdanetas fält”, kommenterar Davide Tomassoni, vd för Keo Energy, i pressmeddelandet.
Börsen värderar bolaget lägre
Värderingen kan jämföras med Keo Capitals börsvärde. Med en kurs på 4,36 kronor värderas hela bolaget till ungefär 1,5 miljarder kronor på börsen. Bolagets andel i PetroUrdaneta är värd omkring 4,2 miljarder kronor enligt reservrapporten. Räknar man även in de betingade resurserna blir det cirka 6,5 miljarder kronor. Börsen värderar alltså hela Keo Capital till drygt en tredjedel av vad oljeandelen ensam är värd på papperet.
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Hittills har Keo Capital betalat relativt lite för sin position. Bolaget säkrade 2024 en exklusiv köprätt för 4,6 miljoner euro och betalade lika mycket igen när optionen utnyttjades i mars i år. Förra veckan slutfördes köpet av ytterligare 16 procent för totalt 37,5 miljoner dollar, varav tio miljoner ska betalas senast 2028, rapporterar Finwire. Därtill kommer en villkorad betalning på upp till 18 miljoner euro som är kopplad till produktionsmål.
PetroUrdaneta ägs i övrigt till 60 procent av det statliga oljebolaget PDVSA. Fälten ligger i Maracaibobäckenet i nordvästra Venezuela.
Långt från storhetstiden
På 1950-talet producerade fälten upp till 250 000 fat per dag, enligt Reuters. I dag är produktionen omkring 1 500 fat per dag, sade dåvarande Maha Capital-vd:n Roberto Marchiori till Affärsvärlden i somras.
Bolaget har tidigare beskrivit fälten som en jackpot, något Marchiori berättade om för Dagens PS i mars. Då hänvisade bolaget till över åtta miljarder fat olja i marken. Den nya rapporten visar hur stor del av den oljan som bedöms vara ekonomiskt utvinningsbar, och den uppgår till en bråkdel.
Keo Energy blev i augusti operatör för PetroUrdaneta och ställer en kreditfacilitet på upp till 350 miljoner dollar till samriskbolagets förfogande. Planen är att knoppa av energiverksamheten och notera den i USA.
Affären sker mot bakgrund av att USA har tagit ett allt fastare grepp om Venezuelas olja sedan Nicolás Maduro avsattes i januari. Amerikanska aktörer har bland annat tagit över fält som tidigare drevs av kinesiska och ryska bolag. Samtidigt riktas kritik mot hur oljeintäkterna har hanterats.