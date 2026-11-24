Det NGM-noterade Rentunder Holding blir ett läkemedelsbolag. Stämman beslutade att byta namn till Edvince Pharma, flytta sätet från Östhammar till Lund och ändra verksamhetsföremålet från båttvätt till medicinsk forskning och utveckling.

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I affären värderas Edvince till 191,4 miljoner kronor och Rentunder till 9,3 miljoner. Edvinceägarna får betalt i nya Rentunderaktier till 10 öre styck. Om alla Edvinces ägare ansluter sig kommer de att äga drygt 95 procent av bolaget. Rentunders befintliga aktieägare får behålla knappt 5 procent, och båda grupperna späds sedan ut ytterligare av en kommande nyemission.

Kvittningskursen ligger nästan dubbelt så högt som börskursen. Rentunderaktien stod i 5,3 öre på måndagen. Enligt Realtids beräkning motsvarar det ett börsvärde på knappt 5 miljoner kronor, ungefär hälften av värderingen i affären.

Det återstår några steg innan affären är klar. NGM måste godkänna fortsatt notering och Inspektionen för strategiska produkter måste ge klartecken. Dessutom måste bolaget ta in minst 20 miljoner kronor i en nyemission, som väntas före årsskiftet. Om villkoren inte är uppfyllda den 31 januari 2027 faller avtalet.

Vill förhindra hjärnskador efter stroke

Edvince grundades 2003 av Lars Edvinsson, professor i Lund och en av världens ledande forskare inom hjärnans blodcirkulation. Han har tidigare fått det prestigefyllda Brain Prize för sin migränforskning.

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Bolaget utvecklar ett läkemedel mot en allvarlig komplikation som kan drabba patienter efter en typ av hjärnblödning. En första klinisk studie är avslutad med positiva resultat, och en större studie planeras starta 2027.

Den nya styrelsen leds av Erik Kinnman, som tidigare var ordförande i Edvince.