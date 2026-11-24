En vinnande kombination. Så beskriver Crowdstrike-vd:n George Kurtz förvärvet av Zscaler som har fått uppmärksamhet på grund av den höga summan.
Efter jättekraschen – Crowdstrike köper konkurrent för 410 miljarder
Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike har ingått ett avtal om att förvärva konkurrenten Zscaler i en aktieaffär som värderar det senare bolaget till omkring 43,9 miljarder dollar, motsvarande cirka 410 miljarder kronor.
Enligt avtalet får Zscalers aktieägare 1,135 aktier i Crowdstrike för varje aktie de äger i Zscaler.
Förvärvet ger Crowdstrike en betydligt starkare position inom nätverkssäkerhet, ett av de största segmenten på den globala cybersäkerhetsmarknaden.
Ska integrera tekniken i sin egen plattform
Bakgrunden till affären är att anställda, applikationer och AI-agenter i allt större utsträckning kommunicerar direkt via molnet i stället för genom företagens traditionella datacenter.
Det innebär att äldre säkerhetslösningar som brandväggar och VPN-system får svårare att övervaka och skydda datatrafiken, skriver Fintech.global.
Zscalers plattform Zero Trust Exchange kontrollerar anslutningar mellan användare, applikationer och AI-agenter.
Crowdstrike planerar att integrera tekniken med sin befintliga Falcon-plattform, som skyddar datorer, servrar och arbetsbelastningar i molnet.
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Hoppas på stora intäkter
Bolagen har redan över 2 000 gemensamma kunder och 16 tekniska integrationer. Samtidigt har omkring 8 000 av Zscalers kunder ännu inte några produkter från Crowdstrike.
Finansiellt räknar Crowdstrike med att den sammanslagna verksamheten ska inleda med årliga återkommande intäkter, ARR, på över 10 miljarder dollar.
Bolaget bedömer också att affären kan ge årliga intäktssynergier på omkring 1 miljard dollar inom 30 månader efter slutförandet. Vd:n George Kurtz kallar det hela för en ”vinnande kombination” i en intervju med CNBC.
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Strategisk breddning
Därutöver väntas kostnadssynergier på 500 miljoner dollar per år inom 18 till 24 månader, bland annat genom effektiviseringar av datacenter, leverantörsavtal och verksamheten.
Crowdstrike räknar med att förvärvet ska öka bolagets adresserbara marknad med mer än 185 miljarder dollar till 2029.
Affären innebär en strategisk breddning för Crowdstrike, som hittills främst varit inriktat på att skydda enskilda enheter och system.
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