Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike har ingått ett avtal om att förvärva konkurrenten Zscaler i en aktieaffär som värderar det senare bolaget till omkring 43,9 miljarder dollar, motsvarande cirka 410 miljarder kronor.

Enligt avtalet får Zscalers aktieägare 1,135 aktier i Crowdstrike för varje aktie de äger i Zscaler.

Förvärvet ger Crowdstrike en betydligt starkare position inom nätverkssäkerhet, ett av de största segmenten på den globala cybersäkerhetsmarknaden.

Ska integrera tekniken i sin egen plattform

Bakgrunden till affären är att anställda, applikationer och AI-agenter i allt större utsträckning kommunicerar direkt via molnet i stället för genom företagens traditionella datacenter.

Det innebär att äldre säkerhetslösningar som brandväggar och VPN-system får svårare att övervaka och skydda datatrafiken, skriver Fintech.global.

Zscalers plattform Zero Trust Exchange kontrollerar anslutningar mellan användare, applikationer och AI-agenter.

Crowdstrike planerar att integrera tekniken med sin befintliga Falcon-plattform, som skyddar datorer, servrar och arbetsbelastningar i molnet.

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