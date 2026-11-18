EnQuest avslutar sin satsning på att utvinna olja i Nordsjön helt och hållet. Istället blir Sydostasien en högre prioritet, enligt ledningen.
Oljebolag säljer alla sina fält i Nordsjön – satsar på billigare platser
Det brittiska olje- och gasbolaget EnQuest säljer sina brittiska oljefält till konkurrenten Neo Next+ för upp till 960 miljoner dollar.
Affären innebär att bolaget lämnar Nordsjön för att i stället koncentrera sina investeringar till Sydostasien.
Där bedömer man att förutsättningarna för lönsam produktion ska vara bättre.
Uppdelad affär
EnQuest, som enligt konsultföretaget Rystad Energy var den sjunde största oljeproducenten i Nordsjön i fjol, meddelade affären på onsdagen, enligt Financial Times.
Köpeskillingen består av en kontantbetalning på 840 miljoner dollar och ytterligare 120 miljoner dollar som är villkorade av oljeprisutvecklingen under de kommande två åren samt om Storbritannien avskaffar sin särskilda energiskatt tidigare än planerat.
Neo Next+ tar även över EnQuests brittiska skatteförluster, som den 30 juni uppgick till omkring 3 miljarder dollar enbart avseende bolagsskatt.
Därutöver övertar köparen mer än 2 miljarder dollar i framtida kostnader för avveckling av olje- och gasanläggningar.
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Lägre produktionskostnader
EnQuest motiverar försäljningen med att den brittiska delen av verksamheten präglas av höga skatter och begränsad avkastning.
I Sydostasien ser bolaget större tillväxtmöjligheter och lägre produktionskostnader.
EnQuest är verksamt i Malaysia, Vietnam, Indonesien och Brunei.
Produktionskostnaderna i regionen uppgår till omkring 11 dollar per fat, jämfört med 25 dollar per fat för koncernen som helhet under fjolåret.
Bolaget grundades 2010 genom en sammanslagning av Nordsjöverksamheterna hos Petrofac och svenska Lundin Petroleum. Affärsmodellen har varit att köpa upp mogna oljefält och förlänga deras ekonomiska livslängd.
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Har lagt ut verksamhet till försäljning
Försäljningen är en del av en större omstrukturering av den brittiska oljeindustrin i Nordsjön.
Neo Next+ har vuxit genom att samla tillgångar från bland andra Totalenergies, Repsol och Hitecvision.
BP har samtidigt lagt ut sin Nordsjöverksamhet till försäljning, medan Shell och norska Equinor har samlat sina brittiska tillgångar i samriskbolaget Adura.
EnQuest siktar nu på att öka sin oljeproduktion i Asien till 35 000 fat per dag år 2030. I fjol uppgick produktionen där till knappt 14 500 fat per dag.
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