Det brittiska olje- och gasbolaget EnQuest säljer sina brittiska oljefält till konkurrenten Neo Next+ för upp till 960 miljoner dollar.

Affären innebär att bolaget lämnar Nordsjön för att i stället koncentrera sina investeringar till Sydostasien.

Där bedömer man att förutsättningarna för lönsam produktion ska vara bättre.

Uppdelad affär

EnQuest, som enligt konsultföretaget Rystad Energy var den sjunde största oljeproducenten i Nordsjön i fjol, meddelade affären på onsdagen, enligt Financial Times.

Köpeskillingen består av en kontantbetalning på 840 miljoner dollar och ytterligare 120 miljoner dollar som är villkorade av oljeprisutvecklingen under de kommande två åren samt om Storbritannien avskaffar sin särskilda energiskatt tidigare än planerat.

Neo Next+ tar även över EnQuests brittiska skatteförluster, som den 30 juni uppgick till omkring 3 miljarder dollar enbart avseende bolagsskatt.

Därutöver övertar köparen mer än 2 miljarder dollar i framtida kostnader för avveckling av olje- och gasanläggningar.

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