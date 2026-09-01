Klart: Kina och Ryssland tvingas släppa oljefält till amerikanskt bolag

Det amerikanska oljebolaget North American Blue Energy Partners, NABEP, ska ta över flera oljefält i Venezuela som tidigare kontrollerats av kinesiska och ryska företag.

Övertagandet är en del av den omfattande oljeöverenskommelse mellan USA och Venezuela som president Donald Trump presenterade förra veckan.

Enligt amerikanska regeringstjänstemän har NABEP fått 14 nya kontrakt av den venezuelanska regeringen.

Kopplas till personer nära Maduro

Totalt väntas bolaget kontrollera 17 projekt i landet, med målet att utveckla produktionen och på sikt exportera oljan till USA, skriver Reuters.

Fem av de 14 nya projekten har tidigare drivits av kinesiska företag, medan ett har varit under rysk kontroll. Bland de kinesiska aktörerna finns China Concord Resources, Sinopec och China National Petroleum Corporation.

China Concord Resources är sedan tidigare föremål för amerikanska sanktioner kopplade till verksamhet med anknytning till Iran.

Två ytterligare projekt har drivits av bolag med kopplingar till Alex Saab, en tidigare nära allierad till Venezuelas förre president Nicolás Maduro. Ett annat oljefält har kopplats till en brorson till Maduros hustru Cilia Flores.

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