USA:s oljereserver håller på att tömmas. Men nu tros mycket olja strömma in från Venezuela i och med ett nytt beslut.
Klart: Kina och Ryssland tvingas släppa oljefält till amerikanskt bolag
Det amerikanska oljebolaget North American Blue Energy Partners, NABEP, ska ta över flera oljefält i Venezuela som tidigare kontrollerats av kinesiska och ryska företag.
Övertagandet är en del av den omfattande oljeöverenskommelse mellan USA och Venezuela som president Donald Trump presenterade förra veckan.
Enligt amerikanska regeringstjänstemän har NABEP fått 14 nya kontrakt av den venezuelanska regeringen.
Kopplas till personer nära Maduro
Totalt väntas bolaget kontrollera 17 projekt i landet, med målet att utveckla produktionen och på sikt exportera oljan till USA, skriver Reuters.
Fem av de 14 nya projekten har tidigare drivits av kinesiska företag, medan ett har varit under rysk kontroll. Bland de kinesiska aktörerna finns China Concord Resources, Sinopec och China National Petroleum Corporation.
China Concord Resources är sedan tidigare föremål för amerikanska sanktioner kopplade till verksamhet med anknytning till Iran.
Två ytterligare projekt har drivits av bolag med kopplingar till Alex Saab, en tidigare nära allierad till Venezuelas förre president Nicolás Maduro. Ett annat oljefält har kopplats till en brorson till Maduros hustru Cilia Flores.
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Stärker positionen i landet
NABEP ägdes tidigare av den amerikanske oljeentreprenören Harry Sargeant men kontrolleras nu av den venezuelanske affärsmannen Alejandro Betancourt.
Bolaget kommer att ha den operativa kontrollen över verksamheten, medan den amerikanska regeringen får rättigheter motsvarande en andel på 35 procent.
Washington får dessutom förtur till 20 procent av bolagets oljeproduktion till självkostnadspris. USA:s utrikesdepartement har samtidigt fått förköpsrätt till resterande 80 procent.
Överenskommelsen ger därmed amerikanska företag en starkare position i Venezuelas strategiskt viktiga oljeindustri, samtidigt som kinesiskt och ryskt inflytande minskar.
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Tar emot stora mängder olja
USA får också ett större direkt inflytande över hur landets olja produceras och säljs.
Trump har uppgett att avtalet ger USA tillgång till omkring 64 miljarder fat av Venezuelas bevisade oljereserver.
Amerikanska raffinaderier i bland annat Texas och Louisiana väntas ta emot stora mängder av den venezuelanska oljan.
Samtidigt pågår politiska förhandlingar om Venezuelas framtida styre. USA vill att landets tidigare nationalförsamling från 2015 ska spela en roll i övergången.
En överenskommelse kan enligt amerikanska tjänstemän ge den bredare politiska och ekonomiska förändringen en konstitutionell grund, inklusive återuppbyggnaden av landets oljeindustri.
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