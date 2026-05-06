Svenska finanschefer behåller en positiv syn på både den egna verksamheten och den svenska ekonomin i stort, trots ett oroligt omvärldsläge. Det visar en ny rapport från PwC.
Svenska finanschefer tror på tillväxt – AI ger ännu inte utdelning
I PwC:s nya CFO Survey har 155 svenska ekonomichefer har svarat på frågor om nuläget och framtiden.
Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, räknar med ökad tillväxt i Sverige under det kommande året. Ännu fler, 68 procent, tror på tillväxt i det egna bolaget. Det är en viss nedgång från 74 procent förra året, men sammantaget en fortsatt ljus bild.
Undersökningen genomfördes i mars 2026, i direkt anslutning till USA:s attack mot Iran, ett sammanhang som satte tydliga spår i svaren. Geopolitiska konflikter och makroekonomisk volatilitet uppges som de enskilt största orosmomenten.
”Det är egentligen omöjligt att förutse vad nästa kris eller förändring kommer att innebära, därför behöver resiliens och scenarioplanering vara en del av styrningen. Det viktigaste är att ha byggt en organisation som snabbt kan anpassa sig när förutsättningarna förändras”, säger Sofia Sköld, ansvarig för Capital Markets, Reporting & Regulation på PwC Sverige till Realtid.
AI-förtroendet ökar – men effekterna låter vänta på sig
En av de tydligaste trenderna i årets rapport är det kraftigt ökade förtroendet för AI.
Nästan sex av tio CFO:er uppger att de har stort förtroende för att implementera AI i nyckelprocesser, en ökning med 20 procentenheter på ett år.
Trots det är det fortfarande mycket få som ser konkreta effekter på intäkter eller lönsamhet, bara 7 respektive 2 procent.
PwC:s globala AI Performance Study pekar på ett tydligt mönster: 20 procent av företagen svarar för hela 74 procent av det samlade ekonomiska värde som AI genererar. Enligt Sofia Sköld handlar skillnaden inte om hur mycket företagen investerar.
”De 20 procent som tar hem merparten av AI-vinsterna använder AI både bredare och djupare i verksamheten. De fokuserar på att AI ska bidra med tillväxt och innovation, snarare än enbart effektivisering. De jobbar strukturerat med AI och vågar tänka nytt istället för att bara förbättra det som redan finns”, säger hon.
Digitalisering dominerar agendan
Sju av tio CFO:er anger fortsatt digitalisering och automatisering som den främsta strategiska prioriteringen för det kommande året.
Intäktsoptimering har klättrat på listan och ökat med tio procentenheter sedan förra året, något PwC tolkar som ett tecken på att många ännu inte ser tillräcklig utdelning på gjorda AI-investeringar.
Trots det kvarstår ett strukturellt problem i många ekonomifunktioner. Var tionde CFO deltar fortfarande bara i begränsad utsträckning i strategiska affärsbeslut.
”CFO:n har idag ett brett ansvarsområde – allt från IT och HR till intern kontroll och ESG. Många upplever en konstant tidsbrist, och då faller ofta det strategiska arbetet bort till förmån för brandsläckning och att säkerställa grundläggande rutiner”, säger Sofia Sköld.
Hållbarhet prioriteras bort
En annan tydlig förskjutning i årets undersökning är att hållbarhet och ESG-rapportering tappat kraftigt i prioritet.
Bara sex procent av CFO:erna uppger det som ett fokusområde, jämfört med 20 procent förra året. Sofia Sköld ser risker med utvecklingen.
”Klimat och hållbarhet ses som långsiktiga frågor som just nu får stå tillbaka för mer akuta prioriteringar. Det är förståeligt på kort sikt. Men de som skjuter frågan för långt fram i tiden riskerar att missa både omställningen och de affärsmöjligheter den för med sig”, säger hon.