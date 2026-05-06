Bill Ackmans plan: Skapa ett nytt Berkshire Hathaway

Den amerikanske finansprofilen Bill Ackman har tagit ett nytt steg i sitt försök att lösa ett problem på kapitalmarknaden.

I slutet av april tog hans bolag in motsvarande omkring fem miljarder dollar till en ny börsnoterad, sluten fond: Pershing Square USA.

Det innebär att investerare inte kan ta ut sitt kapital, något som ska ge förvaltaren större handlingsfrihet och minska risken för panikartade uttag i oroliga tider.

Förbryllar marknaden

Ambitionen är hög. Ackman vill skapa ett investeringsfordon som påminner om Berkshire Hathaway, där långsiktighet och stabil kapitalbas möjliggör stora och koncentrerade innehav, skriver The Economist.

Samtidigt försöker han adressera ett gammalt problem: att closed-end funds (slutna fonder) ofta handlas med rabatt i förhållande till sina underliggande tillgångar, det vill säga substansvärdet.

Denna rabatt har länge förbryllat marknaden. Trots att modellen i teorin skyddar investerare från kortsiktiga beslut tenderar aktierna att värderas lägre än portföljens faktiska värde.

Fenomenet har lockat aktivistinvesterare som köper in sig, pressar på för förändringar och försöker realisera värden snabbt, ofta genom att avveckla innehav.