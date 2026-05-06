Kan Bill Ackman få investerare att ändra sig kring slutna fonder? Än så länge går det trögt, men finansmannens ambitioner är höga.
Bill Ackmans plan: Skapa ett nytt Berkshire Hathaway
Den amerikanske finansprofilen Bill Ackman har tagit ett nytt steg i sitt försök att lösa ett problem på kapitalmarknaden.
I slutet av april tog hans bolag in motsvarande omkring fem miljarder dollar till en ny börsnoterad, sluten fond: Pershing Square USA.
Det innebär att investerare inte kan ta ut sitt kapital, något som ska ge förvaltaren större handlingsfrihet och minska risken för panikartade uttag i oroliga tider.
Förbryllar marknaden
Ambitionen är hög. Ackman vill skapa ett investeringsfordon som påminner om Berkshire Hathaway, där långsiktighet och stabil kapitalbas möjliggör stora och koncentrerade innehav, skriver The Economist.
Samtidigt försöker han adressera ett gammalt problem: att closed-end funds (slutna fonder) ofta handlas med rabatt i förhållande till sina underliggande tillgångar, det vill säga substansvärdet.
Denna rabatt har länge förbryllat marknaden. Trots att modellen i teorin skyddar investerare från kortsiktiga beslut tenderar aktierna att värderas lägre än portföljens faktiska värde.
Fenomenet har lockat aktivistinvesterare som köper in sig, pressar på för förändringar och försöker realisera värden snabbt, ofta genom att avveckla innehav.
Tror att han kan ändra på saken
Ackman menar att hans nya fond har bättre förutsättningar att undvika samma öde.
Genom att noteras i USA blir den mer tillgänglig för amerikanska investerare, samtidigt som skattemässiga och regulatoriska hinder minskar jämfört med hans tidigare Londonnoterade fond.
Dessutom kontrollerar Ackman och hans team en betydande andel av kapitalet, vilket försvårar fientliga övertaganden.
Avgörande blir dock avkastningen. Ackmans tidigare fond har levererat starka resultat över tid, med en tydlig överavkastning jämfört med breda aktieindex.
Psykologi spelar en roll
Om den nya fonden kan upprepa detta finns möjlighet att rabatten minskar, eller åtminstone uppfattas som mindre relevant.
Samtidigt kvarstår strukturella frågor kring investerarbeteende och marknadspsykologi. Även med god historik och stark profil är det inte säkert att marknaden ändrar syn på slutna fonder.
Ackmans projekt blir därför inte bara ett test av hans förvaltningsförmåga, utan också av om en etablerad syn på marknaden faktiskt går att förändra.
Läs mer: Apple oroar sig för riskerna – byter chipstrategi. Dagens PS