Svaret på gåtan: Därför skjuts oljekrisen upp

Kina har blivit oljemarknadens dolda ”swing-konsument” och kan vara skälet till att de värsta prisscenarierna hittills uteblivit. Det skriver Fortune.

Saudiarabien har styrt om sin export för att kringgå Hormuzsundet, asiatiska ekonomier har infört ransonering och de största oljeländerna har samordnat frisläppanden ur strategiska reserver.

Ändå har åtgärderna inte fullt ut vägt upp det uteblivna utbudet från Mellanöstern, ett bortfall som uppskattar till mer än tio miljoner fat per dag. Den amerikanska flottans blockad mot Iran har dessutom tagit ytterligare fat ur marknaden.

Kinas import rasar

Det som fått mindre uppmärksamhet är Kinas väldiga lager, som uppskattas till omkring 1,4 miljarder fat.

Landets råoljeimport föll med 20 procent i april till 9,4 miljoner fat per dag, det största raset sedan pandemin. och majsiffrorna pekar mot en ännu brantare nedgång till runt 7 miljoner fat.

Förklaringen är att kinesiska raffinaderier förbrukar mindre olja på grund av Pekings tak för bränsleexport. Samtidigt tycks Kina ha dragit ned på sitt tidigare hamstrande och börjat tömma de egna reserverna.

”Svagheten i Kinas import kan skjuta upp krispunkten för den globala oljemarknaden”, säger Hamad Hussain, råvaru- och klimatekonom vid Capital Economics, till Fortune.

Han hade tidigare väntat sig rekordnivåer för Brentoljan i slutet av juni, men menar nu att vändpunkten kan flyttas fram till juli.