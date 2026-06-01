Under flera månader har investerare grubblat över varför oljepriset inte rusat till katastrofnivåer, trots att en femtedel av världens utbud är instängt i Persiska viken. Nu pekar Wall Street ut en oväntad förklaring: Kina.
Svaret på gåtan: Därför skjuts oljekrisen upp
Kina har blivit oljemarknadens dolda ”swing-konsument” och kan vara skälet till att de värsta prisscenarierna hittills uteblivit. Det skriver Fortune.
Saudiarabien har styrt om sin export för att kringgå Hormuzsundet, asiatiska ekonomier har infört ransonering och de största oljeländerna har samordnat frisläppanden ur strategiska reserver.
Ändå har åtgärderna inte fullt ut vägt upp det uteblivna utbudet från Mellanöstern, ett bortfall som uppskattar till mer än tio miljoner fat per dag. Den amerikanska flottans blockad mot Iran har dessutom tagit ytterligare fat ur marknaden.
Kinas import rasar
Det som fått mindre uppmärksamhet är Kinas väldiga lager, som uppskattas till omkring 1,4 miljarder fat.
Landets råoljeimport föll med 20 procent i april till 9,4 miljoner fat per dag, det största raset sedan pandemin. och majsiffrorna pekar mot en ännu brantare nedgång till runt 7 miljoner fat.
Förklaringen är att kinesiska raffinaderier förbrukar mindre olja på grund av Pekings tak för bränsleexport. Samtidigt tycks Kina ha dragit ned på sitt tidigare hamstrande och börjat tömma de egna reserverna.
”Svagheten i Kinas import kan skjuta upp krispunkten för den globala oljemarknaden”, säger Hamad Hussain, råvaru- och klimatekonom vid Capital Economics, till Fortune.
Han hade tidigare väntat sig rekordnivåer för Brentoljan i slutet av juni, men menar nu att vändpunkten kan flyttas fram till juli.
Varningar om att bufferten är slut
Lugnet kan nog inte vara för evigt dock.
Exxons vice vd Neil Chapman varnade i veckan för ”aldrig tidigare skådade” låga lagernivåer, och Chevrons vd Mike Wirth sa att marknadens ”stötdämpare” snart är förbrukade. JPMorgan flaggar för att kommersiella lager i den utvecklade världen kan nå operativa stressnivåer redan i början av juni.
Bilden bekräftas av storbanken UBS, som tidigare uppgett att de globala oljelagren föll med 246 miljoner fat i mars och april.
Samtidigt varnar branschanalytiker för att ett decennium av svaga investeringar kan göra 120–150 dollar per fat till det nya normala om blockaden består
Alla delar dock inte den oron.
Robin Brooks vid Brookings Institution har konsekvent avfärdat domedagsprognoserna och pekar på att Sydkorea snabbt ställde om från saudisk olja till bland annat Kanada och Malaysia.
”Den här utbudschocken var helt enkelt inte så traumatisk”, skriver han enligt Fortune.