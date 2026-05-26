Oljepriset steg kraftigt under tisdagen efter att amerikanska militära operationer mot Iran på nytt skapat oro på marknaden, bara ett dygn efter att fredsoptimism pressat priset till sin lägsta nivå på flera veckor.
Oljepriset stiger igen efter amerikanska attacker
Terminspriset på Brent-olja steg med två procent till 98,26 dollar per fat i asiatisk handel på tisdagen, medan det amerikanska WTI-priset för juli handlades 5,1 procent lägre till 91,73 dollar per fat jämfört med fredagens stängning, rapporterar CNBC.
Ingen WTI-avräkning skedde på måndagen till följd av den amerikanska minnesdagen Memorial Day.
Självförsvarsangrepp i Iran
USA:s militär meddelade att man genomfört ”självförsvarsangrepp i södra Iran” och pekat ut fartyg som påstås ha försökt lägga ut minor, samt robotskjutningsplatser.
Enligt det amerikanska centralkommandot syftade aktionerna till att ”skydda våra trupper från hot från iranska styrkor”.
Det hela kompliceras av att president Donald Trump skickar motstridiga signaler.
I ett inlägg i sociala medier uppgav han att förhandlingarna med Iran ”fortlöper bra”, men varnade samtidigt att USA kan återuppta militära aktioner om samtalen bryter samman.
Trump sa också att han uppmuntrat Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Turkiet, Egypten och Jordanien att ansluta sig till Abrahamavtalen, som syftar till att normalisera arabnationers relationer med Israel.
Fredsoptimism i måndags
Det sker efter att fredsoptimism på måndagen pressat ned Brent-priset med 5,8 procent till 97,61 dollar per fat. Guldet steg samtidigt mer än 1,5 procent till 4 574 dollar per troy-uns, och dollarn försvagades mot de flesta stora valutor.
Enligt storbanken UBS visar den globala oljemarknaden allt tydligare tecken på ansträngning.
De globala oljelagren föll med sammanlagt 246 miljoner fat i mars och april, och de kumulativa produktionsförlusterna till följd av störningarna vid Hormuzsundet kan överstiga en miljard fat vid slutet av maj.
Situationen pekar på att marknaden förblir kraftigt underförsörjd.