Oljepriset stiger igen efter amerikanska attacker

Terminspriset på Brent-olja steg med två procent till 98,26 dollar per fat i asiatisk handel på tisdagen, medan det amerikanska WTI-priset för juli handlades 5,1 procent lägre till 91,73 dollar per fat jämfört med fredagens stängning, rapporterar CNBC.

Ingen WTI-avräkning skedde på måndagen till följd av den amerikanska minnesdagen Memorial Day.

Självförsvarsangrepp i Iran

USA:s militär meddelade att man genomfört ”självförsvarsangrepp i södra Iran” och pekat ut fartyg som påstås ha försökt lägga ut minor, samt robotskjutningsplatser.

Enligt det amerikanska centralkommandot syftade aktionerna till att ”skydda våra trupper från hot från iranska styrkor”.

Det hela kompliceras av att president Donald Trump skickar motstridiga signaler.

I ett inlägg i sociala medier uppgav han att förhandlingarna med Iran ”fortlöper bra”, men varnade samtidigt att USA kan återuppta militära aktioner om samtalen bryter samman.

Trump sa också att han uppmuntrat Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Turkiet, Egypten och Jordanien att ansluta sig till Abrahamavtalen, som syftar till att normalisera arabnationers relationer med Israel.