Olja flyter trögt – då blir det höga priset långvarigt

Nu varnar ledande energianalytiker för att marknaden fundamentalt underskattar den akuta utbudschocken.

Olja rör sig långsamt genom det globala systemet, vilket döljer krisens verkliga omfattning. Priset på råvara riskerar därför att bita sig fast på extrema nivåer under flera år framöver.

Historisk flaskhals stryper marknaden

När rykten om en förestående uppgörelse spreds gick Brentoljan under 100 dollar. Glädjen ser dock kortvarig ut efter att USA:s president Trump meddelat att det inte finns någon brådska och att blockaden ligger kvar. Det handlar om ett fortsatt enormt fysiskt bortfall av olja.

Mellan 14 och 15 miljoner fat olja per dag är helt bortskurna från världsmarknaden. Råvaruanalytikerna Leigh Goehring och Adam Rozencwajg betonar att marknaden aldrig tidigare försökt fungera med ett så stort produktionsbortfall, rapporterar Oilprice.com.

Samtidigt varnar International Energy Agencys chef, Fatih Birol, för att globala oljelager snabbt töms nya leveranser kommer från Mellanöstern uteblir. Detta sker precis när efterfrågan stiger inför den intensiva resesäsongen under sommaren.

Marknaden riskerar att gå in i en röd zon redan i juli eller augusti.

Problemet sträcker sig dock djupare än blockaden. Branschen lider av ett decennium av svaga investeringar i ny oljeproduktion. Om blockaden blir långvarig spår experterna att 120 till 150 dollar per fat blir det nya normala för Brentoljan under de närmaste åren. Även med ett framtida avtal kommer det att ta lång tid att återställa balansen.