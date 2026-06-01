Bolag köper sig själva i rekordtakt – men experter varnar

Logiken är att bolag med överskottskapital och en kurs under aktiens långsiktiga värde kan höja vinsten per aktie genom att makulera de inköpta aktierna.

Investerarlegenden Charlie Munger kallade sådana bolag ”kannibaler”, i positiv bemärkelse.

Enligt Privata Affärer signalerar återköpen också att ledningen ser aktien som undervärderad, samtidigt som värdeöverföringen till ägarna sker utan skatt.

Flera svenska bolag köper tillbaka

Bland de nya storhandlarna i de egna aktierna finns Evolution, som i maj slopade ordinarie utdelning till förmån för återköp på upp till 2 miljarder euro, och Ericsson som för första gången aviserat ett större program på 15 miljarder kronor.

Även mindre bolag som Karnov och AAK kombinerar nu utdelning med återköp, medan storbankerna SEB och Nordea utnyttjat låga värderingar.

Men historien rymmer också varnande exempel.

Privata Affärer pekar på Electrolux, som efter aggressiva återköp under högkonjunkturen nu tvingats be aktieägarna om mer än 9 miljarder kronor för att överleva nedgången.

Inkassobolaget Intrum, som återköpte aktier trots hög skuldsättning, har sett kursen rasa över 90 procent och tar nu in 7,5 miljarder kronor i en nyemission.