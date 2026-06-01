Svenska börsbolag köper tillbaka sina egna aktier i allt snabbare takt. De senaste tolv månaderna har bolagen återköpt aktier för mer än 46 miljarder kronor, och storleken på flera nya program i år talar för en rekordnivå.
Bolag köper sig själva i rekordtakt – men experter varnar
Logiken är att bolag med överskottskapital och en kurs under aktiens långsiktiga värde kan höja vinsten per aktie genom att makulera de inköpta aktierna.
Investerarlegenden Charlie Munger kallade sådana bolag ”kannibaler”, i positiv bemärkelse.
Enligt Privata Affärer signalerar återköpen också att ledningen ser aktien som undervärderad, samtidigt som värdeöverföringen till ägarna sker utan skatt.
Flera svenska bolag köper tillbaka
Bland de nya storhandlarna i de egna aktierna finns Evolution, som i maj slopade ordinarie utdelning till förmån för återköp på upp till 2 miljarder euro, och Ericsson som för första gången aviserat ett större program på 15 miljarder kronor.
Även mindre bolag som Karnov och AAK kombinerar nu utdelning med återköp, medan storbankerna SEB och Nordea utnyttjat låga värderingar.
Men historien rymmer också varnande exempel.
Privata Affärer pekar på Electrolux, som efter aggressiva återköp under högkonjunkturen nu tvingats be aktieägarna om mer än 9 miljarder kronor för att överleva nedgången.
Inkassobolaget Intrum, som återköpte aktier trots hög skuldsättning, har sett kursen rasa över 90 procent och tar nu in 7,5 miljarder kronor i en nyemission.
Riktade återköp under lupp
Parallellt växer en strid om så kallade riktade återköp.
Stockholmsbörsens vd Adam Kostyál vill tillåta att bolag köper tillbaka aktier direkt från exempelvis riskkapitalbolag, för att sänka tröskeln för en exit och locka fler noteringar till Stockholm, rapporterar Dagens PS.
Förslaget möter skarp kritik. Pensionsjätten Alecta, en av börsens största ägare, varnar för konsekvenserna.
”Det riskerar att öppna en gräddfil för riskkapitalbolag”, säger Daniel Kristiansson, ägarstyrningsspecialist på Alecta, till EFN.
Även Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton ser en risk för missbruk och menar att riktade återköp måste regleras hårt och kräva stämmobeslut med höjt majoritetskrav.
Återköp lyfter direktavkastningen
För utdelningsinvesterare har återköpen samtidigt blivit en faktor att räkna med.
Carl Johan Tjärnström, förvaltare av fonden Case Högutdelande bolag, lyfter i en intervju med Dagens PS fram Gränges som en ”dold utdelare” som med återköp och höjd utdelning skulle kunna nå en avkastning på 11,4 procent.
Han pekar också på Autoliv, som ska köpa tillbaka stora mängder aktier och i dag har en sammanlagd direktavkastning på 8,8 procent.