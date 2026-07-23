Fiasko för Tesla – aktien faller tungt på börsen

Tesla rasade på börsen efter att bolaget redovisat ett oväntat svagt resultat för det andra kvartalet.

Aktien föll omkring 11 procent i den amerikanska handeln sedan vinsten pressats av omfattande prissänkningar och kraftigt minskade intäkter från försäljning av utsläppskrediter.

Den justerade nettovinsten sjönk med 17 procent till 1,2 miljarder dollar jämfört med motsvarande period i fjol.

Högre omsättning

Utfallet låg tydligt under analytikernas förväntningar, trots att omsättningen steg till rekordnivåer, skriver Financial Times.

Omsättningen ökade med 26 procent till 28,2 miljarder dollar, samtidigt som leveranserna nådde en ny högstanivå på drygt 480 000 fordon under kvartalet.

Försäljningsökningen drevs dock till stor del av prissänkningar, vilket satte press på lönsamheten.

Bilverksamhetens marginaler försämrades och rörelsemarginalen sjönk kraftigt jämfört med samma period året innan.

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