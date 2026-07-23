Investerarna gillade inte vad Tesla hade att rapportera för kvartal två. Aktien föll med över tio procent under torsdagen.
Fiasko för Tesla – aktien faller tungt på börsen
Tesla rasade på börsen efter att bolaget redovisat ett oväntat svagt resultat för det andra kvartalet.
Aktien föll omkring 11 procent i den amerikanska handeln sedan vinsten pressats av omfattande prissänkningar och kraftigt minskade intäkter från försäljning av utsläppskrediter.
Den justerade nettovinsten sjönk med 17 procent till 1,2 miljarder dollar jämfört med motsvarande period i fjol.
Högre omsättning
Utfallet låg tydligt under analytikernas förväntningar, trots att omsättningen steg till rekordnivåer, skriver Financial Times.
Omsättningen ökade med 26 procent till 28,2 miljarder dollar, samtidigt som leveranserna nådde en ny högstanivå på drygt 480 000 fordon under kvartalet.
Försäljningsökningen drevs dock till stor del av prissänkningar, vilket satte press på lönsamheten.
Bilverksamhetens marginaler försämrades och rörelsemarginalen sjönk kraftigt jämfört med samma period året innan.
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Försökte få tillbaka kunder
Tesla har försökt återvinna mark efter fjolårets försäljningstapp, då vd Elon Musks uppmärksammade roll i Donald Trumps administration bidrog till att skada varumärket bland vissa konsumenter.
Särskilt i USA har marknaden blivit mer utmanande sedan Trump avskaffat flera statliga stöd till elbilar, däribland ett federalt skatteavdrag för nyköp.
Samtidigt har intäkterna från försäljning av utsläppskrediter till andra biltillverkare minskat kraftigt.
Dessa krediter har under många år varit ett viktigt bidrag till Teslas resultat, men betydelsen har minskat i takt med förändrade regelverk och en svagare efterfrågan.
Mot bakgrund av utmaningarna inom bilverksamheten fortsätter Tesla att öka investeringarna i artificiell intelligens, robotik och självkörande fordon.
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Dröjer innan robotbilar är lönsamma
Kapitalutgifterna mer än fördubblades under kvartalet jämfört med året före och uppgick till närmare 5,8 miljarder dollar.
De ökade investeringarna bidrog till att bolaget redovisade ett negativt fritt kassaflöde på 1,1 miljarder dollar, den första negativa nivån på två år.
Tesla räknar med att investeringstakten kommer att fortsätta öka under de kommande åren och planerar investeringar på mer än 25 miljarder dollar under 2026.
Bolaget bygger bland annat ut sin kapacitet inom avancerade halvledare, AI-infrastruktur och superdatorer samt fortsätter utvecklingen av robotaxitjänster och den förarlösa modellen Cybercab.
Ledningen bedömer dock att robotaxiverksamheten inte väntas ge några betydande intäkter förrän tidigast nästa år.
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