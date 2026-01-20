20 jan. 2026

Gardell: Därför är bankaktierna inte klara än

Gardell vid sitt skrivbord
Christer Gardell ser fortsatt stor uppsida i bankaktier – trots att sektorn redan haft ett rekordår. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

De svenska bankaktierna har haft ett av sina starkaste år på länge, men enligt finansprofilen Christer Gardell är uppgången långt ifrån över.

”Jag tror att det finns en värderesa upp, även efter årets uppgång”, säger han till EFN.

Banksektorn rusade 44 procent under 2025, och tre av fyra storbanker – SEB, Nordea och Swedbank – nådde nya kursrekord, rapporterar Dagens PS.

Ändå anser Christer Gardell att bankaktier handlas på nivåer som inte speglar deras kassaflöden eller stabilitet.

”Bankerna har legat på p/e-tal runt sju. Det är nästan löjligt lågt,” säger han och konstaterar att dagens p/e‑tal kring tio fortfarande är attraktivt.

Försäkringsbolagen värderas dubbelt så högt

För att tydliggöra skillnaden pekar Gardell på försäkringsbolagen, som värderas till ungefär p/e 22. Trots att de har i princip samma kassaflödesprofil värderas de mer än dubbelt så högt. Det är just den diskrepansen som gör bankaktier extra intressanta.

”Det är svårt att se p/e 10 som dyrt”, konstaterar han i intervjun med Handelsbankens EFN.

Nordiska banker står starka i konkurrensen

Han lyfter också fram att de nordiska bankerna står betydligt starkare än sina europeiska konkurrenter.

”De nordiska bankerna är så mycket bättre än de europeiska”, säger han och hänvisar till stabilitet, kapitalstyrka och effektivitet – faktorer som ytterligare stärker caset för bankaktier.

Trots rekordåret tvekar han inte: ”Man ska ligga tungt i bankaktier även 2026.”

Gardell menar att värderingsgapet fortfarande är för stort för att ignoreras och att bankaktier därmed har mer att ge.

