Gardell: Därför är bankaktierna inte klara än

”Jag tror att det finns en värderesa upp, även efter årets uppgång”, säger han till EFN.

Banksektorn rusade 44 procent under 2025, och tre av fyra storbanker – SEB, Nordea och Swedbank – nådde nya kursrekord, rapporterar Dagens PS.

Ändå anser Christer Gardell att bankaktier handlas på nivåer som inte speglar deras kassaflöden eller stabilitet.

”Bankerna har legat på p/e-tal runt sju. Det är nästan löjligt lågt,” säger han och konstaterar att dagens p/e‑tal kring tio fortfarande är attraktivt.

Försäkringsbolagen värderas dubbelt så högt

För att tydliggöra skillnaden pekar Gardell på försäkringsbolagen, som värderas till ungefär p/e 22. Trots att de har i princip samma kassaflödesprofil värderas de mer än dubbelt så högt. Det är just den diskrepansen som gör bankaktier extra intressanta.

”Det är svårt att se p/e 10 som dyrt”, konstaterar han i intervjun med Handelsbankens EFN.