De svenska bankaktierna har haft ett av sina starkaste år på länge, men enligt finansprofilen Christer Gardell är uppgången långt ifrån över.
Gardell: Därför är bankaktierna inte klara än
Trendbrottet: Storbanken rekommenderar guld
För första gången i bankens historia uppmanar Danske Bank nu privatkunder att investera i guld. Beskedet kommer mitt under en period av kraftigt stigande ädelmetallpriser, driven av geopolitisk oro och Donald Trumps tullhot mot Europa.
Storbanken tog sju av tio topplaceringar under fondåret 2025
Handelsbanken Fonder går in i 2026 med vind i ryggen. Morningstars nya statistik visar att fondbolaget inte bara haft ett bra år – utan dominerat svenskarnas fondköp.
100 blev 150 miljarder – nu ger sig Klarna på Swish
Ett nytt besked från Klarna visar hur bolaget fortsätter att steg för steg flytta fram sina positioner inom banktjänster.
FI kan få rätt att dela ut miljardböter – branschen kritisk
Regeringen vill ge Finansinspektionen (FI) betydligt hårdare sanktionsmöjligheter mot försäkringsbolag jämfört med i dag. Men branschen är kritisk och varnar bland annat för att det nya systemet kan skjuta bötesbeloppen i höjden och i vissa fall nå miljardgränsen.
Bankrånare stal miljoner – polisen dröjde två dygn
När en bank i Tyskland rånades under julhelgen försvann värdesaker för många miljoner euro. Det har väckt debatt om bankernas säkerhet.
”Jag tror att det finns en värderesa upp, även efter årets uppgång”, säger han till EFN.
Banksektorn rusade 44 procent under 2025, och tre av fyra storbanker – SEB, Nordea och Swedbank – nådde nya kursrekord, rapporterar Dagens PS.
Ändå anser Christer Gardell att bankaktier handlas på nivåer som inte speglar deras kassaflöden eller stabilitet.
”Bankerna har legat på p/e-tal runt sju. Det är nästan löjligt lågt,” säger han och konstaterar att dagens p/e‑tal kring tio fortfarande är attraktivt.
Försäkringsbolagen värderas dubbelt så högt
För att tydliggöra skillnaden pekar Gardell på försäkringsbolagen, som värderas till ungefär p/e 22. Trots att de har i princip samma kassaflödesprofil värderas de mer än dubbelt så högt. Det är just den diskrepansen som gör bankaktier extra intressanta.
”Det är svårt att se p/e 10 som dyrt”, konstaterar han i intervjun med Handelsbankens EFN.
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Nordiska banker står starka i konkurrensen
Han lyfter också fram att de nordiska bankerna står betydligt starkare än sina europeiska konkurrenter.
”De nordiska bankerna är så mycket bättre än de europeiska”, säger han och hänvisar till stabilitet, kapitalstyrka och effektivitet – faktorer som ytterligare stärker caset för bankaktier.
Trots rekordåret tvekar han inte: ”Man ska ligga tungt i bankaktier även 2026.”
Gardell menar att värderingsgapet fortfarande är för stort för att ignoreras och att bankaktier därmed har mer att ge.
