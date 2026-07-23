Ukraina attackerade "Rysslands Amazon" – enormt lager upp i rök

Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har inte bara slagit till mot vapenfabriker eller energikritiska platser.

Man har också riktat in sig på logistikanläggningar som tillhör e-handelsjätten Wildberries, något som har lett till omfattande ekonomiska skador.

Attackerna ses som ytterligare ett tecken på att kriget i allt högre grad påverkar den ryska vardagen och landets ekonomi.

Flera anläggningar träffades

I helgen träffades två av Wildberries anläggningar, däribland ett stort lager utanför Moskva som förstördes i en brand som rasade i mer än två dygn, skriver Wall Street Journal.

Under natten mot onsdagen träffades ytterligare två anläggningar i södra Ryssland.

Minst nio personer uppges ha omkommit i attackerna. Enligt det Moskva-baserade analysföretaget Data Insight kan de sammanlagda skadorna uppgå till mellan 3 och 4,4 miljarder dollar.

Den största delen av förlusterna bedöms avse varor som tillhör externa handlare snarare än själva lagerbyggnaderna.

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Wildberries är Rysslands största e-handelsplattform med omkring 81 miljoner användare varje månad och hundratusentals anslutna säljare.

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