Ukraina attackerade "Rysslands Amazon" – enormt lager upp i rök

Många miljoner ryssar är kunder hos Wildberries i Ryssland. Men nu kan deras varor ha brunnit upp efter drönarattacker.
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Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har inte bara slagit till mot vapenfabriker eller energikritiska platser.
Man har också riktat in sig på logistikanläggningar som tillhör e-handelsjätten Wildberries, något som har lett till omfattande ekonomiska skador.
Attackerna ses som ytterligare ett tecken på att kriget i allt högre grad påverkar den ryska vardagen och landets ekonomi.
Flera anläggningar träffades
I helgen träffades två av Wildberries anläggningar, däribland ett stort lager utanför Moskva som förstördes i en brand som rasade i mer än två dygn, skriver Wall Street Journal.
Under natten mot onsdagen träffades ytterligare två anläggningar i södra Ryssland.
Minst nio personer uppges ha omkommit i attackerna. Enligt det Moskva-baserade analysföretaget Data Insight kan de sammanlagda skadorna uppgå till mellan 3 och 4,4 miljarder dollar.
Den största delen av förlusterna bedöms avse varor som tillhör externa handlare snarare än själva lagerbyggnaderna.
Wildberries är Rysslands största e-handelsplattform med omkring 81 miljoner användare varje månad och hundratusentals anslutna säljare.
Har utlovat stöd
Flera företagare har vittnat om att stora delar av deras lager förstörts i bränderna, vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser för deras verksamheter och möjligheten att betala tillbaka lån.
Kort före attackerna ändrade Wildberries sina avtalsvillkor så att bolaget inte längre ansvarar för förluster till följd av drönarattacker.
Bolagets grundare Tatjana Kim har samtidigt lovat stöd till drabbade handlare och meddelat att utbetalningar redan har inletts till mindre företag vars varor förstörts.
Hon har också uppgett att bolagets försäkringar inte täcker skador orsakade av drönarattacker.
Ryssland har fördömt attackerna och svarat med att angripa logistikcenter som används av det ukrainska post- och logistikföretaget Nova Poshta.
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Hårdare press på ekonomin
Drönarkampanjen har även slagit mot den ryska energisektorn.
Upprepade attacker mot oljeraffinaderier har lett till bränslebrist och stigande bensinpriser, vilket bidragit till ökad inflation och press på ekonomin.
Den ryska centralbanken har därför bromsat takten i sina räntesänkningar, samtidigt som Moskvabörsen fallit kraftigt under året.
Opinionsmätningar visar också att allt fler ryssar upplever att landets ekonomiska situation har försämrats.
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