SSAB inleder nu en stegvis återstart av bygget av det nya stålverket i Luleå, efter att arbetet stått still i nära tre veckor på grund av att låga halter av vätecyanid uppmäts. Personburna gasvarnare gav utslag i slutet av juni, vilket ledde till att arbetet på stålverksområdet stoppades.
SSAB startar om på nytt i Luleå
Enligt SSAB finns inga rapporterade sjukdomsfall eller symtom kopplade till förekomsten av vätecyanid, en gas som kan vara dödlig att andas in men som är mycket flyktig och snabbt späds ut i luften.
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Gasen bildas bland annat när kväverikt material som gummi och nylon brinner, och den uppstår även som biprodukt inom metallindustrin.
Återupptas stegvis
Under stoppet har SSAB utökat mätprogrammet på området, och bolaget och dess underentreprenörer har under juli uppdaterat sina riskbedömningar och arbetsmiljöplaner.
Arbetet återupptas nu stegvis under veckan, och det stationära mätprogrammet på byggarbetsplatsen utökas ytterligare parallellt med återstarten, skriver Dagens industri.
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Det är inte första gången bygget stannat. I slutet av maj återupptogs arbetet efter ett tidigare stopp, då ett 20-tal underentreprenörer insjuknat med symtom som illamående, huvudvärk och näsblod.
Den gången pekade SSAB:s analys, gjord tillsammans med externa experter, ut fina dammpartiklar som huvudorsak, förstärkt av låg luftfuktighet och säsongsvirus.
Facket Seko accepterade då förklaringen, men konsultfirman Ensucon hade tidigare varnat för att mätunderlagen var otillräckliga för att helt friskriva arbetsplatsen.
Prestigebygge för SSAB
Stålverksbygget i Luleå, med elektriska ljusbågsugnar, är SSAB:s största investering någonsin med en prislapp på 50 miljarder kronor.
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Produktionen ska enligt planerna starta i slutet av 2029. Trots de upprepade stoppen uppger SSAB att varken tidsplan eller budget påverkats. Huvudentreprenörer för bygget är Peab och NCC. SSAB publicerar sin rapport för andra kvartalet den 22 juli.