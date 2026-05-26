SSAB återöppnar i Luleå – orsaken bakom sjukdomsfall hittade

Det var den 3 april som SSAB pausade bygget av det nya elektriska stålverket i Luleå, efter att ett 20-tal underentreprenörer insjuknat med symtom som illamående, huvudvärk och näsblod.

Missa inte: SSAB backar från gröna löften – skjuter upp verket. Realtid

Ett tiotal personer vård, och ett av fallen ska ha föranlett en längre sjukhusvistelse.

Nu meddelar SSAB att man inleder en stegvis återöppning av byggarbetsplatsen med start onsdagen den 27 maj. Återstarten inleds på de områden som inte berörts av de rapporterade sjukdomsfallen.

Damm, torr luft och virus

Sedan stoppet har mer än 200 000 gasmätningar genomförts, enligt SSAB.

Läs även: Wallenbergs egna ord om jätteaffären. Dagens PS

Ingen av mätningarna har visat halter över gällande gränsvärden i luft, gaser eller mark. Den samlade analysen, genomförd tillsammans med externa experter, pekar på att symtomen uppstått till följd av en kombination av faktorer, där exponering för fina dammpartiklar är den primära orsaken, förstärkt av låg luftfuktighet och säsongsbetonade luftvägsvirus.

ANNONS

”Säkerhet är alltid vår första prioritet och därför kommer vi nu öppna byggarbetsplatsen stegvis på ett kontrollerat och säkert sätt, säger Carl Orrling, teknisk direktör på SSAB i en kommentar.

Från fackligt håll accepteras förklaringen. Sekos ombudsman Mats Wennberg säger till Dagens industri att facket inte planerar att lägga ytterligare skyddsstopp.

”Om de säger att de har hittat grundorsaken och har adekvat skydd mot den får vi lita på det, säger han till tidningen.