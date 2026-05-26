Efter nästan två månaders stopp inleder SSAB en kontrollerad återstart av det gigantiska stålverksbygget i Luleå. Orsaken till sjukdomsfallen bland arbetarna har identifierats, men frågor kvarstår.
SSAB återöppnar i Luleå – orsaken bakom sjukdomsfall hittade
Det var den 3 april som SSAB pausade bygget av det nya elektriska stålverket i Luleå, efter att ett 20-tal underentreprenörer insjuknat med symtom som illamående, huvudvärk och näsblod.
Missa inte: SSAB backar från gröna löften – skjuter upp verket. Realtid
Ett tiotal personer vård, och ett av fallen ska ha föranlett en längre sjukhusvistelse.
Nu meddelar SSAB att man inleder en stegvis återöppning av byggarbetsplatsen med start onsdagen den 27 maj. Återstarten inleds på de områden som inte berörts av de rapporterade sjukdomsfallen.
Damm, torr luft och virus
Sedan stoppet har mer än 200 000 gasmätningar genomförts, enligt SSAB.
Läs även: Wallenbergs egna ord om jätteaffären. Dagens PS
Ingen av mätningarna har visat halter över gällande gränsvärden i luft, gaser eller mark. Den samlade analysen, genomförd tillsammans med externa experter, pekar på att symtomen uppstått till följd av en kombination av faktorer, där exponering för fina dammpartiklar är den primära orsaken, förstärkt av låg luftfuktighet och säsongsbetonade luftvägsvirus.
”Säkerhet är alltid vår första prioritet och därför kommer vi nu öppna byggarbetsplatsen stegvis på ett kontrollerat och säkert sätt, säger Carl Orrling, teknisk direktör på SSAB i en kommentar.
Från fackligt håll accepteras förklaringen. Sekos ombudsman Mats Wennberg säger till Dagens industri att facket inte planerar att lägga ytterligare skyddsstopp.
”Om de säger att de har hittat grundorsaken och har adekvat skydd mot den får vi lita på det, säger han till tidningen.
Konsulter reste tidigare varningsflaggor
Bilden har dock inte alltid varit lika tydlig.
I en rapport från konsultfirman Ensucon, framtagen på uppdrag av NCC, varnade man i början av maj för att mätunderlagen var otillräckliga för att friskriva arbetsplatsen, rapporterar SVT.
Missa inte: Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge. Realtid
Konsulterna noterade återkommande kraftiga dammtoppar med partikelhändelser upp till 0,7 mg/m³ och konstaterade att det inte gick att utesluta kortvarig eller arbetsmomentspecifik överexponering.
SSAB svarade då att dammtopparna låg ”väl under” Arbetsmiljöverkets gränsvärde på 2,5 mg/m³ för oorganiskt damm.
”Den uppmätta mängden av partikeldamm ligger inte över något gränsvärde, men man kan inte heller utesluta att det inte är någonting annat som inte mätt för”, säger Karin Staaf, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.
Tidplan och budget opåverkade
SSAB bygger ett nytt elektriskt stålverk i Luleå för 50 miljarder kronor, med planerat färdigställande 2029.
Trots det nära två månader långa stoppet uppger bolaget att pausen inte bedöms ha haft någon väsentlig påverkan på projektets övergripande tidplan eller budget.
Kontinuerliga dammätningar och åtgärder för att minska dammspridningen kommer att fortsätta under återstarten.