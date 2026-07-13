Klockan tickar – då tar Europas flygbränsle slut

Europa är den region som är mest utsatt om Mellanöstern-konflikten leder till nya leveransstörningar.

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Kontinenten är efter decennier av raffinaderinedläggningar mer beroende av leveranser via Hormuzsundet än USA och Asien, och Storbritannien, Frankrike och Tyskland pekas ut som särskilt sårbara.

Hormuzsundet, som normalt står för omkring en femtedel av världens sjöburna olje- och LNG-transporter, öppnades delvis igen i juni efter att USA och Israel inlett attacker mot Iran i slutet av februari. I juli har dock en skör vapenvila återigen satts under press av attacker från båda sidor.

Mindre än en månad kvar

Konsultbolaget Energy Aspects räknade redan i mitten av juni med ett underskott på nära 600 000 fat om dagen i Europa under tredje kvartalet, att jämföra med överskott i både USA och Asien skriver Reuters.

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Europas lager låg vid ingången av juni på 38 miljoner fat, mot 99 miljoner i USA, vilket motsvarar mindre än 30 dagars förbrukning, den knappaste marginalen bland de stora flygbränslemarknaderna. EU:s energikommissionär Dan Jorgensen har sagt att unionen kan komma att samordna uttag ur nationella reserver om läget förvärras.

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Priset har fallit

Trots den ansträngda lagersituationen har själva priset på flygbränsle fallit kraftigt. I nordvästra Europa har priset sjunkit till omkring 133 dollar per fat, från rekordnivån på drygt 215 dollar i slutet av mars.

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Det har dock inte gett några större prissänkningar för flygresenärer.

Enligt Wall Street Journal håller flygbolagen kvar de höjda biljettpriserna eftersom efterfrågan, särskilt i Nordamerika, fortsatt är stark. Utbudet av flygstolar har samtidigt minskat sedan lågprisbolaget Spirit Airlines gick i konkurs i maj, vilket också bidragit till att hålla uppe priserna.