Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra pausar sitt bygge i Luleå hamn.
Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge
Mest läst i kategorin
Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget
Warren Buffetts investeringsbolag kan sälja hela sitt 7,7 miljarder dollar stora innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, som bolaget var med och skapade för över tio år sedan. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor. Det framgår av ett offentligt dokument …
Kina kan sätta stopp för bildandet av världens största gruvbolag
Gruvjättarna Rio Tinto och Glencore, som för diskussioner om en potentiell fusion som skulle skapa världens största gruvbolag, kan tvingas sälja tillgångar för att säkra Kinas godkännande. De två gruvbolagen bekräftade förra veckan att de för det andra året i rad för samtal om en sammanslagning. En sammanslagning som skulle skapa ett företag med ett …
Trafikverket rundade lagen – riskerar miljonböter efter miljardkontrakt
Efter att ha kastat ut NCC från Västlänkens Korsvägenetapp gav Trafikverket två nya entreprenörer miljardkontrakt utan att följa upphandlingsreglerna. Nu kan myndigheten bötfällas med upp till 20 miljoner kronor. När Trafikverket i september 2025 tappade tålamodet med NCC-ledda konsortiet WLC och bröt avtalet för Korsvägenetappen, tog myndigheten snabbt in två nya entreprenörer, rapporterar Dagens PS. …
EU:s megadeal med Sydamerika väcker ilska i USA
Efter 25 års förhandlingar står EU och Mercosur i begrepp att skriva under ett omfattande handelsavtal. Men USA varnar för att europeiska produkter riskerar få monopolställning i regionen. EU och det sydamerikanska handelsblocket Mercosur planerar att underteckna ett historiskt handelsavtal på lördag. Det efter över ett kvarts sekel av förhandlingar. Avtalet skapar en frihandelszon för …
Bahnhofs vd rasar mot Ericsson: ”Monterar ner en svensk industriklenod”
Telekomjättens senaste nedskärning på 1 600 tjänster i Sverige väcker skarp kritik från Bahnhofs vd Jon Karlung. Han anser att Ericsson fokuserar på kostnadsbesparingar i stället för att satsa offensivt på innovation och tillväxt. Ericsson meddelade på torsdagsmorgonen ett nytt sparpaket där 1 600 tjänster i Sverige omfattas av varsel. Minskningen av personalen beskrivs som …
Det rapporterar Ekot. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket i Boden.
Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri kunde avslöja att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd till projektet.
Läs även: Favoritaktien inför super-bank-rapportdagen. Realtid
Pengarna skulle ha gått till infrastruktur i hamnen, bland annat en skrotgård, lagerytor, lossningsstation, eldrivna kranar och transportfordon.
Projektet saknade potential
Energimyndigheten motiverade sitt nej med att projektet saknar ”betydande potential till utsläppsminskning” och att innovationshöjden inte var ”tillräckligt styrkt”.
Missa inte: Källor: Akut räddningsplan för Stegra skrotad. Dagens PS
Men ett avgörande skäl var också regeringens nya regleringsbrev som trädde i kraft vid årsskiftet.
Det begränsar möjligheten att bevilja medel till aktörer som tidigare mottagit stöd från Industriklivet, och Stegra har redan beviljats närmare 1,59 miljarder kronor.
De nya strängare reglerna är resultatet av förhandlingar mellan Tidöpartierna efter påtryckningar från Sverigedemokraterna, enligt Di.
Detta efter att ett tidigare beslut om 390 miljoner kronor till Stegra skapade bestörtning i SD, som ansåg sig ha garantier för att inga fler statliga pengar skulle gå till bolaget.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Måste bära fler kostnader själva
Till Di skriver Stegras presschef Karin Hallstan att bolaget nu ”behöver bära en större del av kostnaden för denna externa infrastruktur själva”. Hon vill inte kommentera detaljplaneringar för olika projekt.
Läs även: EU inför tullar – riskerar nytt handelskrig. Realtid
Från början var förhoppningen att det kommunägda hamnbolaget skulle bekosta utbyggnaden.
Men tidigt i våras drog Luleå hamn i handbromsen och valde i stället en stegvis utbyggnad. För Stegra innebar det att bolaget själv fick ta kostnaderna, en av anledningarna till den pågående finansieringskrisen.
Pausade bygget i december
Stegra tvingades pausa bygget av stålverket i fyra veckor i december sedan kreditgivare hotat att hålla inne redan avtalade lån. Orsaken var att bolaget hamnat i en akut likviditetskris.
Missa inte: Silver- och guldpriset har rest 11 år in i framtiden. Realtid
Stegra förbrukade cirka tre miljarder kronor per månad och att bolaget kring nyårshelgen ”stod helt utan möjligheter” att ordna nödvändig finansiering.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.