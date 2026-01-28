Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge

Det rapporterar Ekot. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket i Boden.

Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri kunde avslöja att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd till projektet.

Pengarna skulle ha gått till infrastruktur i hamnen, bland annat en skrotgård, lagerytor, lossningsstation, eldrivna kranar och transportfordon.

Projektet saknade potential

Energimyndigheten motiverade sitt nej med att projektet saknar ”betydande potential till utsläppsminskning” och att innovationshöjden inte var ”tillräckligt styrkt”.

Men ett avgörande skäl var också regeringens nya regleringsbrev som trädde i kraft vid årsskiftet.

Det begränsar möjligheten att bevilja medel till aktörer som tidigare mottagit stöd från Industriklivet, och Stegra har redan beviljats närmare 1,59 miljarder kronor.

De nya strängare reglerna är resultatet av förhandlingar mellan Tidöpartierna efter påtryckningar från Sverigedemokraterna, enligt Di.

Detta efter att ett tidigare beslut om 390 miljoner kronor till Stegra skapade bestörtning i SD, som ansåg sig ha garantier för att inga fler statliga pengar skulle gå till bolaget.