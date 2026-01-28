28 jan. 2026

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge

Stegras vd Henrik Henriksson som nu fått se ytterligare ett bakslag. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
28 jan. 2026

Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra pausar sitt bygge i Luleå hamn.

Det rapporterar Ekot. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket i Boden.

Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri kunde avslöja att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd till projektet.

Pengarna skulle ha gått till infrastruktur i hamnen, bland annat en skrotgård, lagerytor, lossningsstation, eldrivna kranar och transportfordon.

Projektet saknade potential

Energimyndigheten motiverade sitt nej med att projektet saknar ”betydande potential till utsläppsminskning” och att innovationshöjden inte var ”tillräckligt styrkt”.

Men ett avgörande skäl var också regeringens nya regleringsbrev som trädde i kraft vid årsskiftet.

Det begränsar möjligheten att bevilja medel till aktörer som tidigare mottagit stöd från Industriklivet, och Stegra har redan beviljats närmare 1,59 miljarder kronor.

De nya strängare reglerna är resultatet av förhandlingar mellan Tidöpartierna efter påtryckningar från Sverigedemokraterna, enligt Di.

Detta efter att ett tidigare beslut om 390 miljoner kronor till Stegra skapade bestörtning i SD, som ansåg sig ha garantier för att inga fler statliga pengar skulle gå till bolaget.

Måste bära fler kostnader själva

Till Di skriver Stegras presschef Karin Hallstan att bolaget nu ”behöver bära en större del av kostnaden för denna externa infrastruktur själva”. Hon vill inte kommentera detaljplaneringar för olika projekt.

Från början var förhoppningen att det kommunägda hamnbolaget skulle bekosta utbyggnaden.

Men tidigt i våras drog Luleå hamn i handbromsen och valde i stället en stegvis utbyggnad. För Stegra innebar det att bolaget själv fick ta kostnaderna, en av anledningarna till den pågående finansieringskrisen.

Pausade bygget i december

Stegra tvingades pausa bygget av stålverket i fyra veckor i december sedan kreditgivare hotat att hålla inne redan avtalade lån. Orsaken var att bolaget hamnat i en akut likviditetskris.

Stegra förbrukade cirka tre miljarder kronor per månad och att bolaget kring nyårshelgen ”stod helt utan möjligheter” att ordna nödvändig finansiering.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

