Signalerna från den amerikanska obligationsmarknaden skärps. Räntorna på statsobligationer stiger kraftigt, och marknaden prissätter nu en sannolikhet på 57 procent för minst en räntehöjning från Federal Reserve före årets slut, en dramatisk förändring från 30 procent bara en vecka tidigare.
Obligationsmarknadens varning: Då faller börsen
Tvåårsräntan, som brukar spegla marknadens förväntningar på Feds penningpolitik, steg under veckan till över 4,1 procent, klart över det övre skiktet i Feds nuvarande målintervall på 3,50–3,75 procent.
Tioårsräntan närmade sig 4,7 procent och avslutade veckan över 4,5 procent, medan 30-årsräntan passerade 5 procent och nådde sin högsta nivå sedan 2007.
Irankriget driver på utvecklingen
Drivkraften bakom rörelsen är kriget mot Iran, som stängt av oljeflödet genom Hormuzsundet och pressat upp energipriserna.
Det amerikanska konsumentprisindexet accelererade till 3,8 procent i april, den högsta nivån sedan 2023, och Clevelandfeds prognosverktyg pekar mot 6,7 procent i inflationstakt under andra kvartalet. Producentpriserna steg med 6 procent i april, drivet i hög grad av energikostnaderna.
Tunga namn säger att räntan kan stiga
JPMorgans vd Jamie Dimon var tydlig i sin bedömning: räntorna kan stiga ytterligare och kreditspreadarna med dem.
Analytikern Ed Yardeni på Yardeni Research beskrev det som att ”obligationsvaktmästarna hotar att strama åt kreditvillkoren om Fed inte gör det”.
Philadelphiafederns ordförande Anna Paulson, röstberättigad i FOMC i år, sade under veckan att inflationen är för hög och att penningpolitiken kan behöva stramas åt ytterligare om prisökningstakten inte faller tillbaka.
Tidigare Fedordföranden Jerome Powell konstaterade vid sitt sista presskonferenstillfälle i april att kommitténs tyngdpunkt förflyttats bort från en sänkningsbias till ett mer neutralt läge.
Börsen kan gå ner
Börsen har hittills klarat sig relativt väl, S&P 500 har stigit nära 9 procent hittills i år. Men analyshuset Goldman Sachs varnar i en ny rapport för att aktiemarknadens motståndskraft nu är mer sårbar.
Historiskt sett har snabba uppgångar i obligationsräntor sammanfallit med negativa börsutvecklingar, och sedan 1999 har S&P 500 fallit varje gång Fed inlett en ny räntehöjningscykel – med ett genomsnittligt tapp om 7 procent under de tre månader som följde.
USA:s dominans på börsen kan brytas
Goldman Sachs noterar samtidigt att det gamla mönstret med USA- och teknikdominans på börsen håller på att brytas.
Stigande långräntor gynnar i stället bolag med tunga fysiska tillgångar och låg föråldranderisk, så kallade HALO-aktier, på bekostnad av tillväxtbolag med vinster långt fram i tiden.
Den nye Fedordföranden Kevin Warsh, som tidigare argumenterat för räntesänkningar med hänvisning till AI-driven produktivitetstillväxt, väntas ta över styret i ett betydligt svårare klimat.
Analytiker på Evercore ISI bedömer att Warsh sannolikt väljer att invänta fler data innan han agerar, och att han vid tillfälle kan vända mot ett synsätt där AI-driven disinflation återtar sin roll i prognosbilden.