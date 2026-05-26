Obligationsmarknadens varning: Då faller börsen

Tunga namn säger att räntan kan stiga

JPMorgans vd Jamie Dimon var tydlig i sin bedömning: räntorna kan stiga ytterligare och kreditspreadarna med dem.

Analytikern Ed Yardeni på Yardeni Research beskrev det som att ”obligationsvaktmästarna hotar att strama åt kreditvillkoren om Fed inte gör det”.

Philadelphiafederns ordförande Anna Paulson, röstberättigad i FOMC i år, sade under veckan att inflationen är för hög och att penningpolitiken kan behöva stramas åt ytterligare om prisökningstakten inte faller tillbaka.

Tidigare Fedordföranden Jerome Powell konstaterade vid sitt sista presskonferenstillfälle i april att kommitténs tyngdpunkt förflyttats bort från en sänkningsbias till ett mer neutralt läge.

Börsen kan gå ner

Börsen har hittills klarat sig relativt väl, S&P 500 har stigit nära 9 procent hittills i år. Men analyshuset Goldman Sachs varnar i en ny rapport för att aktiemarknadens motståndskraft nu är mer sårbar.

Historiskt sett har snabba uppgångar i obligationsräntor sammanfallit med negativa börsutvecklingar, och sedan 1999 har S&P 500 fallit varje gång Fed inlett en ny räntehöjningscykel – med ett genomsnittligt tapp om 7 procent under de tre månader som följde.

USA:s dominans på börsen kan brytas

Goldman Sachs noterar samtidigt att det gamla mönstret med USA- och teknikdominans på börsen håller på att brytas.

Stigande långräntor gynnar i stället bolag med tunga fysiska tillgångar och låg föråldranderisk, så kallade HALO-aktier, på bekostnad av tillväxtbolag med vinster långt fram i tiden.

Den nye Fedordföranden Kevin Warsh, som tidigare argumenterat för räntesänkningar med hänvisning till AI-driven produktivitetstillväxt, väntas ta över styret i ett betydligt svårare klimat.

Analytiker på Evercore ISI bedömer att Warsh sannolikt väljer att invänta fler data innan han agerar, och att han vid tillfälle kan vända mot ett synsätt där AI-driven disinflation återtar sin roll i prognosbilden.