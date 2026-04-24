Unga drivs till personlig konkurs – på grund av spel

Den snabbt växande marknaden för nätbaserad betting i USA driver allt fler unga vuxna mot allvarliga skuldproblem och i vissa fall personlig konkurs.

Det varnar konkursförvaltare runt om i landet för.

De rapporterar en tydlig ökning av klienter i 20- och 30-årsåldern vars ekonomiska situation försämrats kraftigt till följd av spelande via mobilappar.

Har blivit mer tillgängligt

Utvecklingen har accelererat sedan USA:s högsta domstol 2018 öppnade för delstater att legalisera spel på sport.

I dag har majoriteten av delstaterna någon form av laglig spelmarknad, och i många fall är det möjligt att spela direkt via mobilen.

Det har bidragit till att göra betting mer tillgängligt och normaliserat, särskilt bland yngre generationer, rapporterar Business Insider.

Enligt uppgifter från konkursadvokater handlar det ofta om kreditkortsskulder som snabbt växer till tiotusentals dollar.