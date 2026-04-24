Osunt spelande har alltid varit ett problem hos en del spelare, men problematiken kryper ned i åldrarna. Det menar experter i USA.
Unga drivs till personlig konkurs – på grund av spel
Den snabbt växande marknaden för nätbaserad betting i USA driver allt fler unga vuxna mot allvarliga skuldproblem och i vissa fall personlig konkurs.
Det varnar konkursförvaltare runt om i landet för.
De rapporterar en tydlig ökning av klienter i 20- och 30-årsåldern vars ekonomiska situation försämrats kraftigt till följd av spelande via mobilappar.
Har blivit mer tillgängligt
Utvecklingen har accelererat sedan USA:s högsta domstol 2018 öppnade för delstater att legalisera spel på sport.
I dag har majoriteten av delstaterna någon form av laglig spelmarknad, och i många fall är det möjligt att spela direkt via mobilen.
Det har bidragit till att göra betting mer tillgängligt och normaliserat, särskilt bland yngre generationer, rapporterar Business Insider.
Enligt uppgifter från konkursadvokater handlar det ofta om kreditkortsskulder som snabbt växer till tiotusentals dollar.
Lånar till spel
Spelandet finansieras sällan med kontanter, utan med lånade pengar, vilket gör att skulderna kan öka i snabb takt.
Samtidigt beskriver experter hur apparna är utformade för att göra spelandet friktionsfritt och kontinuerligt, vilket förstärker beteendet.
Forskning från Federal Reserve Bank of New York visar att delstater som legaliserat mobil sportsbetting har sett ökade nivåer av försenade kreditbetalningar, särskilt bland personer under 40 år.
Tydlig koppling
Studier pekar även på en tydlig koppling mellan utökad tillgång till onlinebetting och en ökning av konkurser samt skulder som går till inkasso.
Fenomenet sammanfaller med en bredare trend där yngre amerikaner i större utsträckning söker sig till högrisktillgångar, som kryptovalutor och spekulativa marknader.
Ekonomisk press från stigande levnadskostnader och studieskulder bidrar till att fler försöker förbättra sin ekonomi genom riskfyllda investeringar och spel.
Märker det ibland för sent
En särskild riskfaktor är så kallad mikrobetting, där användare placerar många små spel under pågående matcher.
Denna typ av spelande kan snabbt leda till stora förluster utan att spelaren fullt ut uppfattar omfattningen.
Samtidigt suddas gränsen ut mellan investering och spel när vissa plattformar marknadsför betting som en form av handel med utfall.
Trots ökade skatteintäkter för delstaterna växer oron för de samhällsekonomiska konsekvenserna.
Läs mer: Hundratals författare lämnar förlag i protest. Dagens PS