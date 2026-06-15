SpaceX förändrade hans liv: Svetsaren blev miljonär

När Juan Hernandez tog jobbet som svetsare på SpaceX 2015 var det inget speciellt. En kompis hade tipsat om tjänsten, och Hernandez såg det som vilket kontraktsjobb som helst.

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Han hade aldrig ens hört talas om företaget. ”Jag tänkte ’Jag vet inte vad SpaceX är, men jag ska göra det'”, säger han till CBS News.

Fick optioner

Som en del av anställningsvillkoren erbjöds han aktier värda 10 000 dollar, något han till en början inte fäste någon större vikt vid, eftersom tidigare timavlönade jobb aldrig erbjudit aktieoptioner

”Det var ingen stor grej. Jag visste ingenting om aktier då”, säger Hernandez.

Tio år senare ser saken annorlunda ut.

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Under sina år på SpaceX arbetade Hernandez med att bygga de strukturer som lyfte raketerna upp på avfyrningsramperna, och avancerade från svetsare till arbetsledare. På vägen ackumulerade han omkring 6 500 aktier.

När bolaget värderades till 36 miljarder dollar, sålde han en del av innehavet för att investera i fastigheter i Texas, men behöll merparten.