För tio år sedan tog svetsaren Juan ett svetsarjobb på ett företag han aldrig hört talas om, och fick aktier värda 10 000 dollar på köpet. Efter SpaceX historiska börsnotering är samma innehav nu värt över 10 miljoner kronor.
SpaceX förändrade hans liv: Svetsaren blev miljonär
När Juan Hernandez tog jobbet som svetsare på SpaceX 2015 var det inget speciellt. En kompis hade tipsat om tjänsten, och Hernandez såg det som vilket kontraktsjobb som helst.
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Han hade aldrig ens hört talas om företaget. ”Jag tänkte ’Jag vet inte vad SpaceX är, men jag ska göra det'”, säger han till CBS News.
Fick optioner
Som en del av anställningsvillkoren erbjöds han aktier värda 10 000 dollar, något han till en början inte fäste någon större vikt vid, eftersom tidigare timavlönade jobb aldrig erbjudit aktieoptioner
”Det var ingen stor grej. Jag visste ingenting om aktier då”, säger Hernandez.
Tio år senare ser saken annorlunda ut.
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Under sina år på SpaceX arbetade Hernandez med att bygga de strukturer som lyfte raketerna upp på avfyrningsramperna, och avancerade från svetsare till arbetsledare. På vägen ackumulerade han omkring 6 500 aktier.
När bolaget värderades till 36 miljarder dollar, sålde han en del av innehavet för att investera i fastigheter i Texas, men behöll merparten.
Historiens största börsnotering
Det beslutet visade sig vara guld värt.
När SpaceX noterades på Nasdaq under tickern SPCX förra veckan blev det historiens största börsintroduktion, en affär på 75 miljarder dollar.
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Aktien prissattes till 135 dollar men steg 19 procent under första handelsdagen till 160,95 dollar, rapporterar. Därmed värderas Hernandez innehav till drygt 1 046 000 dollar, över 10 miljoner kronor.
”Jag visste inte att det skulle bli så stort”, säger han.
Flera nya miljonärer
Hernandez är inte ensam. Noteringen har skapat en ny våg av miljonärer bland de anställda.
Bland dem finns J. André Lavoie, 63, en tidigare ingenjör bosatt i Italien vars aktier är värda över 28 miljoner dollar, samt Tom Mueller, SpaceX första anställde från 2002.
Den största vinnaren är dock grundaren själv.
Enligt beräkningar steg Elon Musks nettoförmögenhet till mer än 1,1 biljoner dollar efter noteringen, vilket gör honom till världens första dollarbiljonär.
Hernandez, som i dag arbetar på Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin, riktar sin tacksamhet mot Musk.
”Han gjorde det möjligt för folk som oss. Kocken, elektrikern”, säger han till CBS News.