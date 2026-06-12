Småsparare har lagt bud för mer än 70 miljarder dollar på aktien, som ska noteras på Nasdaqbörsen i New York. Till det ska alla bud från omkring 1 000 institutionella investerare läggas, rapporterar Bloomberg.
Elon Musks Space X gör största börsnoteringen genom tiderna
Fredagens börsintroduktion av Space X blir med råge den största genom tiderna. I torsdagskväll bekräftade rymdbolaget att introduktionskursen landar på 135 dollar per aktie.
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Och suget efter aktien är betydligt större än de aktier som finns att köpa.
Småsparare har lagt bud för mer än 70 miljarder dollar på aktien, som ska noteras på Nasdaqbörsen i New York. Till det ska alla bud från omkring 1 000 institutionella investerare läggas, rapporterar Bloomberg.
I en tidig summering, innan Space X hade stängt dörren för att teckna sig för aktien, hade det kommit drygt fyra bud per aktie, enligt nyhetsbyrån.
1 800 000 000 000 dollar
I introduktionen emitterar Space X – vars fullständiga namn är Space Exploration Technologies Corp – 555,6 miljoner aktier för 135 dollar per aktie i introduktionen. Detta drar in 75 miljarder dollar i nytt kapital till bolaget, som utöver försäljning av rymdtransporter även inkluderar satellitverksamheten Starlink, det sociala nätverket X (tidigare Twitter) och AI-tjänsten Grok.
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Det sammanlagda värdet på Space X – en del av Teslagrundaren Elon Musks imperium – blir baserat på emissionskursen omkring 1,8 biljoner dollar (1 800 000 000 000 dollar). Omräknat till kronor – på kursen 9,53 kronor per dollar – blir det nästan 17,2 biljoner kronor.
Open AI och Anthropic på väg
Värderingen ligger därmed på 92 gånger bolagets intäkter, enligt tidningen Financial Times. För andra börsbjässar som Nvidia och Broadcom ligger värdena på 19,7 respektive 24,6 gånger intäkterna.
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Entrén på Wall Street för Space X väntas följas av ytterligare två stora börsintroduktioner i närtid: Chat GPT-skaparen Open AI samt Claude-skaparen Anthropic, som båda har ansökt om tillstånd att notera sina aktier på Wall Street hos USA:s finansinspektion SEC.
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