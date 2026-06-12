Elon Musks Space X gör största börsnoteringen genom tiderna

Fredagens börsintroduktion av Space X blir med råge den största genom tiderna. I torsdagskväll bekräftade rymdbolaget att introduktionskursen landar på 135 dollar per aktie.

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Och suget efter aktien är betydligt större än de aktier som finns att köpa.

Småsparare har lagt bud för mer än 70 miljarder dollar på aktien, som ska noteras på Nasdaqbörsen i New York. Till det ska alla bud från omkring 1 000 institutionella investerare läggas, rapporterar Bloomberg.

I en tidig summering, innan Space X hade stängt dörren för att teckna sig för aktien, hade det kommit drygt fyra bud per aktie, enligt nyhetsbyrån.

1 800 000 000 000 dollar

I introduktionen emitterar Space X – vars fullständiga namn är Space Exploration Technologies Corp – 555,6 miljoner aktier för 135 dollar per aktie i introduktionen. Detta drar in 75 miljarder dollar i nytt kapital till bolaget, som utöver försäljning av rymdtransporter även inkluderar satellitverksamheten Starlink, det sociala nätverket X (tidigare Twitter) och AI-tjänsten Grok.

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Det sammanlagda värdet på Space X – en del av Teslagrundaren Elon Musks imperium – blir baserat på emissionskursen omkring 1,8 biljoner dollar (1 800 000 000 000 dollar). Omräknat till kronor – på kursen 9,53 kronor per dollar – blir det nästan 17,2 biljoner kronor.