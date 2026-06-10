SpaceX visar skiftet – investmentbankerna tappar makt

Wall Street gör allt för att vinna Elon Musks gunst inför den kommande börsnoteringen av rymd- och AI-koncernen SpaceX.

Investerare och banker tävlar också om att få en plats i en av årets mest uppmärksammade affärer.

Men det väcker också en annan fråga: vem har egentligen har makten på kapitalmarknaden?

Mer optimistiska prognoser

SpaceX väntas noteras den 12 juni till en värdering på omkring 1,8 biljoner dollar. Om bolaget lyckas sälja aktier för 75 miljarder dollar blir det en av de största börsintroduktionerna någonsin.

Inför noteringen har flera av Wall Streets mest inflytelserika banker gjort ovanliga ansträngningar för att profilera sig gentemot Musk.

Banker har dekorerat huvudkontor med rymdteman, arrangerat exklusiva kundträffar och lyft fram SpaceX som ett av världens mest betydelsefulla företag.

Samtidigt har prognoserna för bolagets framtida utveckling blivit allt mer optimistiska.

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