Börsnoteringar har alltid varit mycket lukrativa för investmentbankerna. Men nu märks det att maktbalansen på börsen har ändrats.
SpaceX visar skiftet – investmentbankerna tappar makt
Wall Street gör allt för att vinna Elon Musks gunst inför den kommande börsnoteringen av rymd- och AI-koncernen SpaceX.
Investerare och banker tävlar också om att få en plats i en av årets mest uppmärksammade affärer.
Men det väcker också en annan fråga: vem har egentligen har makten på kapitalmarknaden?
Mer optimistiska prognoser
SpaceX väntas noteras den 12 juni till en värdering på omkring 1,8 biljoner dollar. Om bolaget lyckas sälja aktier för 75 miljarder dollar blir det en av de största börsintroduktionerna någonsin.
Inför noteringen har flera av Wall Streets mest inflytelserika banker gjort ovanliga ansträngningar för att profilera sig gentemot Musk.
Banker har dekorerat huvudkontor med rymdteman, arrangerat exklusiva kundträffar och lyft fram SpaceX som ett av världens mest betydelsefulla företag.
Samtidigt har prognoserna för bolagets framtida utveckling blivit allt mer optimistiska.
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Kan växa snabbt
Analytiker bedömer att SpaceX kan växa från dagens intäkter på omkring 19 miljarder dollar till flera biljoner dollar i årlig omsättning under de kommande decennierna.
Särskilt stora förväntningar knyts till bolagets AI-verksamhet och satellitnätverk.
För investmentbankerna är incitamenten tydliga. Trots att avgifterna i procent är låga innebär en affär av den här storleken hundratals miljoner dollar i intäkter.
Men jämfört med tidigare epoker har bankernas inflytande över börsintroduktioner minskat, rapporterar The Economist.
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Tar steget till börsen senare
SpaceX har exempelvis själv satt ett indikativt pris på aktien och reserverat en betydande del av erbjudandet för privatinvesterare.
Därmed begränsas bankernas traditionella roll att styra tilldelningen av aktier till utvalda institutionella kunder.
Utvecklingen speglar en bredare förändring på finansmarknaden. Många av världens mest värdefulla teknikbolag är privata betydligt längre än tidigare generationers företag.
Har en starkare position
När de väl söker kapital eller går till börsen gör de det från en betydligt starkare position än förr.
Det har successivt försvagat investmentbankernas ställning som grindvakter till kapitalmarknaden.
Samtidigt pressas deras affärsmodeller från flera håll, bland annat av privata kreditfonder och snabbväxande handelsföretag.
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