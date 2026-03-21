Småsparare tar ut pengarna – Wall Street får betala

Privata kreditfonder har drabbats av omfattande uttag från småsparare under årets första kvartal.

Det hotar tillväxten för några av Wall Streets största kapitalförvaltare.

Uppskattningsvis har över 10 miljarder dollar begärts tillbaka från fonder som förvaltas av bland annat Blackstone, Blackrock, Morgan Stanley, Cliffwater och Monroe Capital.

Har vuxit snabbt

Cirka 70 procent av uttagsbegäran har hittills godkänts, och siffran förväntas stiga när ytterligare fonder från Ares Management, Apollo Global, Blue Owl, Oaktree och Goldman Sachs redovisar sina nettouttag, skriver Financial Times.

Trots att dessa fonder endast representerar en del av den totala privata kreditmarknaden – med cirka 166 miljarder dollar av de totalt 1,5 biljoner dollar som är investerade i direktutlåningsfonder – har de varit bland de snabbast växande segmenten inom branschen.

Fondernas tillväxt har varit en viktig komponent för kapitalförvaltare som siktat på att nå USA:s pensionsmarknad på omkring nio biljoner dollar.