Att låta småsparare bli kunder har varit en lönsam strategi för många kapitalförvaltare i USA. Men de är också mer nyckfylla – och det blir bolagen varse nu.
Småsparare tar ut pengarna – Wall Street får betala
Privata kreditfonder har drabbats av omfattande uttag från småsparare under årets första kvartal.
Det hotar tillväxten för några av Wall Streets största kapitalförvaltare.
Uppskattningsvis har över 10 miljarder dollar begärts tillbaka från fonder som förvaltas av bland annat Blackstone, Blackrock, Morgan Stanley, Cliffwater och Monroe Capital.
Har vuxit snabbt
Cirka 70 procent av uttagsbegäran har hittills godkänts, och siffran förväntas stiga när ytterligare fonder från Ares Management, Apollo Global, Blue Owl, Oaktree och Goldman Sachs redovisar sina nettouttag, skriver Financial Times.
Trots att dessa fonder endast representerar en del av den totala privata kreditmarknaden – med cirka 166 miljarder dollar av de totalt 1,5 biljoner dollar som är investerade i direktutlåningsfonder – har de varit bland de snabbast växande segmenten inom branschen.
Fondernas tillväxt har varit en viktig komponent för kapitalförvaltare som siktat på att nå USA:s pensionsmarknad på omkring nio biljoner dollar.
Aktiekurserna har tagit stryk
Vågen av uttag markerar slutet på en femårig period där nästan 200 miljarder dollar flödat in i privata kreditfonder, en utveckling som tidigare sporrat både tillväxt och lönsamhet inom sektorn.
Uttagen har lett till kraftig nedgång i aktiekurserna för flera ledande privata kapitalbolag, inklusive Blackstone, KKR, Blue Owl, Ares och Apollo, som tappat mer än 25 procent i år och förlorat över 100 miljarder dollar i sammanlagt börsvärde.
Fonder som Blackstones 48 miljarder dollar stora Bcred-debtfond och Blue Owls 35 miljarder dollar stora OCIC-fond har varit centrala intäktskällor.
Mer volatilt
De genererar betydande förvaltnings- och prestationsbaserade avgifter som utgör en stor del av bolagens årliga intäkter.
Den senaste tidens uttag har dock belyst riskerna med att förlita sig på småsparare, vars beteende kan vara volatilt och prestationsstyrt.
Analytiker varnar att nuvarande situation kan leda till ytterligare kapitaluttag under de kommande två åren, med förväntade förluster i fondkapital på mellan 45 och 70 miljarder dollar.
Sektorn står nu inför frågor om långsiktig stabilitet och värderingar, där investerare granskar vilka bolag som har hållbara affärsmodeller och vilka som är mest utsatta för volatilitet på retailmarknaden.
