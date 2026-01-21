21 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Småsparare kan bli förlorare när bolag ratar börsen

Alan Coffey, erfaren investerare vid kapitalfirman Baillie Gifford uppmanar småsparare att ha mer onoterat i portföljen.
Alan Coffey, erfaren investerare vid kapitalfirman Baillie Gifford uppmanar småsparare att ha mer onoterat i portföljen. (Foto: Baillie Gifford)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

En tyst revolution har förändrat var de stora kapitalförvaltarna letar nya tillväxtinvesteringar på grund av att bolag växer allt längre i privat miljö innan de går till börsen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Även vanliga småsparare kan nu behöva se bortom börslistorna för att hitta framtidens avkastning.

Läs även: Europas kraftfulla ”vapen” mot USA ifrågasätts – Realtid

Private for Longer – flera drivkrafter bakom

Den så kallade “private for longer”-trenden har ritat om kartan för både institutionella investerare och kapitalförvaltare: företag stannar längre på privata marknader innan de noteras på börserna. 

Trendens rötter går tillbaka till finanskrisen 2008–2009, då sökandet efter tillväxt utanför traditionella börsområden tog fart, enligt Alan Coffey, direktör för Private Companies på den skotska kapitalförvaltaren Baillie Gifford.

”Vi såg då hur fler och fler investerare började söka sig till privat äganden för att generera tillväxt i sina portföljer”, säger Coffey i en intervju med Realtids systertidning Dagens PS.

Gardell: Därför är bankaktierna inte klara än

De svenska bankaktierna har haft ett av sina starkaste år på länge, men enligt finansprofilen Christer Gardell är uppgången långt ifrån över.

Nya regelverk, tillgång till kapital och digitalisering har gjort det mer motiverande för bolag att växa i privata händer utan att behöva gå till börsen.

ANNONS

2025 kapitalanskaffningen i privata marknader – där bolag är onoterade – vara dubbelt så stor som vad börsnoteringar genererar under ett år.

Totalt sett har antalet bolag på börsen halverats i USA i dag jämfört med för 20 år sedan enligt statistik.

ANNONS

Amazon kom till börsen efter tre år

För den genomsnittlige svenska småspararen har private equity och onoterade bolag länge varit främmande territorium – reserverat för institutionella investerare och riskkapitalfonder.

Men enligt Coffey är det en missad möjlighet: många av de största framgångarna skapas innan bolag når börsen.

”Det finns fortfarande mycket värde att hämta på börsen, men om ett bolag gör IPO på en biljon dollar så är uppenbarligen mycket av värdeskapandet redan gjort”, säger Coffey.

Han pekar på exempel som Amazon, som gick till börsen som ett treårigt bolag 1997 med ett marknadsvärde på en halv miljard dollar – en resa som i dag kan vara svår att få del av om man bara fokuserar på noterade aktier.

Så kan sparare ta del av trenden

ANNONS

Att direkt köpa onoterade aktier är ofta svårt för privatpersoner – men det finns redan vägar in.

Fonder och ETF:er som investerar i privata bolag har vuxit fram som ett sätt att ge exponering mot den här marknaden.

Vissa plattformar erbjuder även handel i onoterade innehav.

Dessutom kan investmentbolag som Investor eller Flat Capital ge indirekt exponering mot onoterade bolag eftersom de själva äger andelar i onoterade företag.

För många sparare kan det handla om att kombinera traditionellt börsindex‑sparande med alternativa strategier för att inte missa den nästa stora tillväxthistorien – oavsett om den listas eller inte.

Läs även: Trumps handelskrig 2025 – en turbulent tillbakablick – Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenBörsintroduktionIPOUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS