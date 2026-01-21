Småsparare kan bli förlorare när bolag ratar börsen

Även vanliga småsparare kan nu behöva se bortom börslistorna för att hitta framtidens avkastning.

Läs även: Europas kraftfulla ”vapen” mot USA ifrågasätts – Realtid

Private for Longer – flera drivkrafter bakom

Den så kallade “private for longer”-trenden har ritat om kartan för både institutionella investerare och kapitalförvaltare: företag stannar längre på privata marknader innan de noteras på börserna.

Trendens rötter går tillbaka till finanskrisen 2008–2009, då sökandet efter tillväxt utanför traditionella börsområden tog fart, enligt Alan Coffey, direktör för Private Companies på den skotska kapitalförvaltaren Baillie Gifford.

”Vi såg då hur fler och fler investerare började söka sig till privat äganden för att generera tillväxt i sina portföljer”, säger Coffey i en intervju med Realtids systertidning Dagens PS.

Nya regelverk, tillgång till kapital och digitalisering har gjort det mer motiverande för bolag att växa i privata händer utan att behöva gå till börsen.

ANNONS

2025 kapitalanskaffningen i privata marknader – där bolag är onoterade – vara dubbelt så stor som vad börsnoteringar genererar under ett år.

Totalt sett har antalet bolag på börsen halverats i USA i dag jämfört med för 20 år sedan enligt statistik.