Europas kraftfulla "vapen" mot USA ifrågasätts

USA:s nyutnämnde finansminister Scott Bessent avfärdar fullständigt oron för att europeiska investerare ska sälja amerikanska statsobligationer som svar på Vita husets utspel om Grönland.

Vid World Economic Forum i Davos kallade han Danmarks innehav av amerikanska statsobligationer för ”irrelevant”.

”Det är mindre än 100 miljoner dollar. De har sålt statsobligationer i åratal, jag är inte det minsta oroad”, sade Bessent enligt CNBC.

Uttalandet kommer samtidigt som räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer stigit kraftigt under den senaste veckan. Från 4,14 procent för sju dagar sedan till 4,27 procent vid tidpunkten för Bessents uttalande.

Ännu tydligare är utvecklingen för 30-åriga obligationer, där räntan stigit från 4,78 till 4,9 procent och närmar sig den psykologiskt viktiga femprocentsnivån.

Banker varnar för Europas ”vapen”

Flera storbanker har under veckan varnat för att Europa teoretiskt skulle kunna använda sina massiva innehav av amerikanska tillgångar som påtryckningsmedel.

ANNONS

Europeiska länder nästan 40 procent av alla utländska amerikanska statsobligationer, vilket tillsammans med aktier och andra tillgångar uppgår till över 10 000 miljarder dollar.

”USA har en nyckelsvaghet trots all sin militära och ekonomiska styrka: landet är beroende av att andra betalar dess räkningar via stora externa underskott”, säger Deutsche Banks globala valutachef George Saravelos till Bloomberg.

Missa inte: Nato i kris: Trumps krav på Grönland gynnar Ryssland. Realtid

Deutsche Banks Jim Reid beskrev tidigare under veckan situationen som USA:s ”akilleshäl” och pekade på att även om USA på många sätt håller de ekonomiska korten, ”håller det inte alla finansieringskorten i en värld som kommer att vara mycket oroad över helgens händelser”, skriver Fortune.