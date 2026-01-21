21 jan. 2026

Europas kraftfulla "vapen" mot USA ifrågasätts

Scott Bessent tar hoten från EU med en klackspark. (Foto: Gian Ehrenzeller /AP/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Europeiska investerare hotar med försäljningar av statsobligationer som moteld efter USA:s Grönlandsutspel. Men finansminister Scott Bessent visar sig oberörd och andra tvivlar de med.

USA:s nyutnämnde finansminister Scott Bessent avfärdar fullständigt oron för att europeiska investerare ska sälja amerikanska statsobligationer som svar på Vita husets utspel om Grönland.

Vid World Economic Forum i Davos kallade han Danmarks innehav av amerikanska statsobligationer för ”irrelevant”.

”Det är mindre än 100 miljoner dollar. De har sålt statsobligationer i åratal, jag är inte det minsta oroad”, sade Bessent enligt CNBC.

Uttalandet kommer samtidigt som räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer stigit kraftigt under den senaste veckan. Från 4,14 procent för sju dagar sedan till 4,27 procent vid tidpunkten för Bessents uttalande.

Det här är EU:s ”vapen” i kampen mot USA

Efter Trumps hot om tullar på Danmark växer kraven på att EU ska slå tillbaka. Förutom hämndtullar på amerikanska varor, särskilt en kritisk vara, har unionen ett kraftfullt men oprövat verktyg i förrådet.

Ännu tydligare är utvecklingen för 30-åriga obligationer, där räntan stigit från 4,78 till 4,9 procent och närmar sig den psykologiskt viktiga femprocentsnivån.

Banker varnar för Europas ”vapen”

Flera storbanker har under veckan varnat för att Europa teoretiskt skulle kunna använda sina massiva innehav av amerikanska tillgångar som påtryckningsmedel.

Europeiska länder nästan 40 procent av alla utländska amerikanska statsobligationer, vilket tillsammans med aktier och andra tillgångar uppgår till över 10 000 miljarder dollar.

”USA har en nyckelsvaghet trots all sin militära och ekonomiska styrka: landet är beroende av att andra betalar dess räkningar via stora externa underskott”, säger Deutsche Banks globala valutachef George Saravelos till Bloomberg.

Deutsche Banks Jim Reid beskrev tidigare under veckan situationen som USA:s ”akilleshäl” och pekade på att även om USA på många sätt håller de ekonomiska korten, ”håller det inte alla finansieringskorten i en värld som kommer att vara mycket oroad över helgens händelser”, skriver Fortune.

Svårt att genomföra i praktiken

Trots den teoretiska möjligheten menar flera experter att en koordinerad europeisk försäljning av amerikanska tillgångar är osannolik. Huvuddelen av tillgångarna ägs av privata fonder utanför regeringarnas kontroll, vilket gör det svårt för politiker att framtvinga försäljningar.

UBS vd Sergio Ermotti är skeptisk till att det skulle gå att genomföra.

”Att diversifiera bort från Amerika är omöjligt. USA är världens starkaste ekonomi, det skulle jag inte riktigt satsa emot”, sa han till Bloomberg i Davos.

UBS globala makrochef Paul Donovan varnade också för att missförstå dynamiken.

”Det är inte försäljningen av befintlig skuld som skapar en finanskris, utan inflödet av finansiering”, förklarade han enligt Fortune, och pekade på att minskade inflöden snarare än massförsäljningar utgör den verkliga risken.

Kit Juckes, valutastrateg på Société Générale, håller med med:

”Det kan vara så att europeiska offentliga investerare i amerikanska tillgångar antingen slutar ackumulera eller börjar sälja, men situationen behöver förmodligen eskalera en hel del till innan de skadar sin investeringsprestation för politiska syften”, sade han till Bloomberg.

Historiska paralleller

Teorin om att obligationsmarknaden kan begränsa politiska handlingar har ett visst historiskt fog.

Den 2 april 2025, när president Trump tillkännagav sina ”Liberation Day”-tullar mot alla länder, följde en turbulent period på obligationsmarknadserna där 30-årsräntor sköt upp från 4,39 till 4,87 procent på några dagar.

En vecka efter tillkännagivandet meddelade Trump att tullarna skulle skjutas upp i 90 dagar, och obligationsförsäljningarna avtog inom 48 timmar.

Bessent hävdade enligt Bloomberg att hela ”Sell America”-diskussionen härstammade från Deutsche Banks enskilda analys, och att bankens vd hade ringt honom för att säga att banken inte stod bakom rapporten.

Deutsche Bank svarade att forskningsavdelningen arbetar oberoende och att enskilda analyser inte nödvändigtvis representerar ledningens åsikter.

