Slut om 2 månader – USA bränner kritiska råvaror i rekordfart
Det är kriget i Mellanöstern som ligger bakom det snabbt sinande lagret av kritiska råvaror i USA. Kinesiska källor bedömer att USA har lager av sällsynta jordartsmetaller som räcker i högst två månader till och sen blir det brist på kritiska råvaror.
Volfram har, av förklarliga skäl, seglat upp som en av metallerna som ökat mest i pris det senaste året. Redan i början av kriget hade volfram ökat nästa 557 procent i pris på bara ett år.
Prisrally och kinesiska exportstopp
Volframpriserna har gått in i en ”parabolisk fas”. Marknaden för ammoniumparatungstat, en nyckelprodukt för framställning av volframmetall, har rusat från under 400 dollar per ton för ett år sedan till över 2 200 dollar i dag.
Det gör metallen till en av de absolut starkast presterande råvarorna, med en prisutveckling som lämnar både guld och olja bakom sig, skriver Andy Home för Mining.com.
Den extrema prisökningen sammanfaller med att Kina, som står för cirka 80 procent av den globala gruvproduktionen, kraftigt har stramat åt sina exportkontroller.
Sedan restriktionerna infördes i februari 2025 har exportvolymerna fallit med närmare 40 procent. Samtidigt har Kinas egen inhemska konsumtion ökat.
”Missile math is mineral math”
Krigföringen i Mellanöstern beskrivs nu av analytiker som ett massivt ”hål” för kritiska mineraler. En enda Tomahawk-robot beräknas innehålla upp till 18 olika kritiska metaller i sina styr- och elektroniksystem.
Volfram är i detta sammanhang också oumbärligt. Dess extrema hårdhet är vad som gör det möjligt för missiler att tränga igenom pansar och underjordiska bunkrar.
Problemet för Pentagon är att volfram som används i ammunition förbrukas vid detonation. Det kan till skillnad från industriella borrar inte återvinnas.
Den amerikanska försvarssektorn, som tidigare stod för cirka 10 procent av den globala förbrukningen, ser nu sitt behov skjuta i höjden samtidigt som lagren sinar.
Civil produktion i kläm
Bristen riskerar nu att spilla över på den civila industrin. Militära köpare har nästintill obegränsade budgetar och kan enkelt bjuda över civila aktörer. Detta skapar oro hos tillverkare av allt från halvledare och kretskort till solpaneler, där volfram är en kritisk komponent.
Rapporter från South China Morning Post och Reuters indikerar att Washington kan ha lager av vissa sällsynta jordartsmetaller som bara räcker i två månader för försvarstillverkning om leveransstörningarna fördjupas, skriver Oilprice.com.
Även om USA nu febrilt investerar i nya försörjningskedjor via allierade som Kazakstan, är bedömningen att det kommer ta åratal innan dessa når full produktion. Frågan är om västvärlden har den tiden när lagren sinar.