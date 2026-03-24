Slut om 2 månader – USA bränner kritiska råvaror i rekordfart

Det är kriget i Mellanöstern som ligger bakom det snabbt sinande lagret av kritiska råvaror i USA. Kinesiska källor bedömer att USA har lager av sällsynta jordartsmetaller som räcker i högst två månader till och sen blir det brist på kritiska råvaror.

Volfram har, av förklarliga skäl, seglat upp som en av metallerna som ökat mest i pris det senaste året. Redan i början av kriget hade volfram ökat nästa 557 procent i pris på bara ett år.

Prisrally och kinesiska exportstopp

Volframpriserna har gått in i en ”parabolisk fas”. Marknaden för ammoniumparatungstat, en nyckelprodukt för framställning av volframmetall, har rusat från under 400 dollar per ton för ett år sedan till över 2 200 dollar i dag.

Det gör metallen till en av de absolut starkast presterande råvarorna, med en prisutveckling som lämnar både guld och olja bakom sig, skriver Andy Home för Mining.com.

Den extrema prisökningen sammanfaller med att Kina, som står för cirka 80 procent av den globala gruvproduktionen, kraftigt har stramat åt sina exportkontroller.

Sedan restriktionerna infördes i februari 2025 har exportvolymerna fallit med närmare 40 procent. Samtidigt har Kinas egen inhemska konsumtion ökat.