Varning för finanskris – USA lånar 166 miljarder dollar i månaden

Det framgår av de senaste kvartalsrapporterna från finansdepartementet, som offentliggjordes i veckan.

Enligt Vita husets budgetkontor OMB väntas budgetunderskottet för räkenskapsåret 2026 landa på 2,06 biljoner dollar, högre än Kongress-budgetkontorets CBO:s prognos på 1,85 biljoner.

Det innebär att staten lånar drygt 166 miljarder dollar varje månad bara för att hålla igång verksamheten. Från och med oktober väntas den siffran stiga till cirka 181 miljarder i månaden, enligt Fortune.

Största enskilda kostnadspunkten

Den totala statsskulden uppgår nu till nästan 39 biljoner dollar, och räntekostnaderna har stigit i motsvarande takt.

Bara under perioden oktober 2025 till mars 2026 betalade finansdepartementet ut nästan 530 miljarder dollar i räntor, motsvarande drygt 88 miljarder per månad, eller mer än 22 miljarder i veckan.

Det kan jämföras med Sveriges beräknade årliga BNP för 2026 som ligger på cirka 760 miljarder dollar.

Räntekostnaderna utmanar både statens samlade utgifter för både utbildning och försvar i storlek.