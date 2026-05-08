USA:s statliga lånebehov har nått astronomiska nivåer. Under innevarande budgetår väntas underskottet uppgå till över 2 000 miljarder dollar, medan räntekostnaderna på den växande skulden nu är större än landets försvarsutgifter, en utveckling som väcker allvarlig oro bland ekonomer och marknadsaktörer.
Varning för finanskris – USA lånar 166 miljarder dollar i månaden
Det framgår av de senaste kvartalsrapporterna från finansdepartementet, som offentliggjordes i veckan.
Enligt Vita husets budgetkontor OMB väntas budgetunderskottet för räkenskapsåret 2026 landa på 2,06 biljoner dollar, högre än Kongress-budgetkontorets CBO:s prognos på 1,85 biljoner.
Det innebär att staten lånar drygt 166 miljarder dollar varje månad bara för att hålla igång verksamheten. Från och med oktober väntas den siffran stiga till cirka 181 miljarder i månaden, enligt Fortune.
Största enskilda kostnadspunkten
Den totala statsskulden uppgår nu till nästan 39 biljoner dollar, och räntekostnaderna har stigit i motsvarande takt.
Bara under perioden oktober 2025 till mars 2026 betalade finansdepartementet ut nästan 530 miljarder dollar i räntor, motsvarande drygt 88 miljarder per månad, eller mer än 22 miljarder i veckan.
Det kan jämföras med Sveriges beräknade årliga BNP för 2026 som ligger på cirka 760 miljarder dollar.
Räntekostnaderna utmanar både statens samlade utgifter för både utbildning och försvar i storlek.
Ett hot mot stormakten USA
Det är en gräns som ekonomhistorikern Niall Ferguson vid Hoover Institution länge varnat för. Han menar att stormakter riskerar att förlora globalt inflytande när kostnaderna för skulder överstiger försvarsutgifterna, eftersom skuldbördan tränger undan resurser för nationell säkerhet.
USA passerade den gränsen under 2024, första gången i modern tid som en avancerad ekonomi befunnit sig i den situationen under en längre period.
Varningarna från finansvärlden är samstämmiga. Investeraren Ray Dalio har lyft risken att räntebetalningar tränger undan offentliga investeringar, JP Morgans vd Jamie Dimon har varnat för marknadsoro och Federal Reserves ordförande Jerome Powell har pekat på behovet av budgetåtgärder.
Maya MacGuineas, ordförande för den oberoende organisationen Committee for a Responsible Federal Budget säger att: ”Marknader tolererar bara vår ohållbara upplåning så länge. Risken för en finanskris ökar för varje dag som går.”
Krävs enorma reduceringar
Ett underskott på 2 biljoner dollar motsvarar mer än sex procent av BNP, ungefär dubbelt så högt som det mål på tre procent som fått brett stöd bland både demokrater och republikaner.
För att nå dit skulle det krävas ungefär 10 biljoner dollar i underskottsreduceringar under det kommande decenniet.